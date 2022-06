Partijvoorzitter Jursica Mills van BIJ1 stapt per direct op. Dat schrijft Het Parool op basis van een mail die Mills vrijdagavond stuurde naar leden van BIJ1. De vertrekkend voorzitter kan niet langer verder vanwege "de toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden in de partij", citeert de krant.

Mills schrijft in de mail dat "leden graag rechtvaardigheid willen tot een besluit niet bij hen in het straatje past". Daarnaast zouden partijgenoten geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen gedrag.

"Ik ben als zwarte vrouw nog nooit zo respectloos, niet zuiver, integer of ongerechtvaardigd benaderd en behandeld. En dat allemaal onder het mom van kritiek", citeert Het Parool.

Het rommelt al langer binnen BIJ1, de partij van Sylvana Simons. Zo was er vorig jaar een rel met partijlid Quinsy Gario, die vanwege "toxisch gedrag" uit de partij zou worden gezet. Gario heeft de beschuldigingen altijd ontkend, maar zegde wel zijn lidmaatschap van de partij op.

Mills is niet het eerste BIJ1-lid dat opstapt uit onvrede met de partijcultuur. Zo brak het Haagse bestuur in juli 2021 met de partij vanwege de "giftige interne cultuur" in de landelijke organisatie. De lokale politici schreven dat ze werden gewantrouwd. Ook was in de partij een groot gebrek aan communicatie en transparantie ontstaan.

De Amsterdamse afdeling van de partij dreigde vorige maand uiteen te vallen, maar dat werd op een ledenvergadering voorkomen.

Partijvoorzitter Jursica Mills van BIJ1. Partijvoorzitter Jursica Mills van BIJ1. Foto: Bij1

Partijbestuur 'overvallen' door besluit Mills

Het partijbestuur van BIJ1 laat zaterdagavond in een reactie weten te zijn "overvallen" door het besluit van Mills. Ook zegt het bestuur het verdrietig te vinden dat ze terugtreedt.

Verder erkent het bestuur dat de "opstapeling" van kritiek op het bestuur in aanloop naar de ledenvergadering van 2 juli inderdaad de medeoorzaak van het opstappen van Mills is. Maar, zo zegt het bestuur, "kritiek en ongevraagd advies vormen het fundament van onze partijdemocratie en onvrede moet altijd kunnen worden geuit".

"We betreuren dat we geen kans hebben gehad om het gesprek hierover met elkaar te voeren, te reflecteren en met elkaar te groeien", vervolgen de bestuursleden. Wel respecteren ze het besluit van Mills. Ze willen de komende dagen "in het teken van reflectie" stellen. Tot en met de volgende bestuursverkiezingen van 2 juli neemt secretaris Leonieke Schouwenburg de werkzaamheden van Mills over.