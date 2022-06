Tweede Kamerlid Wybren van Haga (Belang van Nederland) doet aangifte nadat donderdag een man zijn woning was binnengedrongen, meldt het AD vrijdag. Van Haga was op dat moment bij het stikstofdebat aanwezig.

Een team van de beveiligingsafdeling van de Tweede Kamer ondersteunt hem bij de aangifte, bevestigt een woordvoerder tegenover de krant.

"Het is heel intimiderend en bedreigend dat iemand zich met geweld toegang verschaft tot je huis", reageert Van Haga bij de NOS. Zijn vrouw en dochter waren op dat moment thuis.

Ook waren er drie installateurs in de woning aanwezig om een alarmsysteem aan te leggen. Volgens Van Haga hebben zij de man eruit gegooid en de politie gebeld. "'Waar is Van Haga?', riep hij. Hij was verward en had het ook over een mitrailleur en een schaakbord", aldus het Kamerlid.

Van Haga vroeg tijdens het stikstofdebat aandacht voor het incident. Volgens hem kan het incident te maken hebben met het gebruik van scherpe taal. "Alle fractievoorzitters krijgen nu alarmsystemen en hun huizen worden beveiligd. Het is natuurlijk niet zo dat het direct gelinkt kan worden en ik weet dat we over en weer elkaar de maat nemen, maar we moeten hiermee stoppen, want dit gaat echt veel te ver."

Verschillende Kamerleden veroordelen het incident. Zo noemt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte het een verschrikking voor Van Haga, zijn gezin en de democratie.

Ook minister Van der Wal doet aangifte

Eerder op de dag werd bekend dat minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal aangifte heeft gedaan van doodsbedreiging. Op de achterzijde van een vrachtwagen stond tijdens het boerenprotest haar naam en die van wijlen Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

Achter de namen van de politicus en filmmaker stonden hun sterfdatum. Bij Van der Wal stond een kruis en een vraagteken.

Nadat Van der Wal precies twee weken geleden haar stikstofplannen had gepresenteerd, trokken tientallen boeren met tractoren 's avonds naar haar woonhuis om verhaal te halen. De politiek reageerde ook daarop verontwaardigd.