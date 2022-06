De minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal heeft aangifte gedaan van doodsbedreiging. Op de achterzijde van een vrachtwagen stond haar naam en die van wijlen Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

Achter de namen van de politicus en filmmaker stonden hun sterfdatum. Bij Van der Wal stond een kruis en een vraagteken. De minister heeft ook aangifte gedaan van opruiing tegen de eigenaar van de vrachtauto.

Een woordvoerder van de minister bevestigt een bericht hierover van NRC. De vrachtwagen was woensdag ook aanwezig bij de grote demonstratie van boeren in het Gelderse Stroe. Zo is te zien op beelden van Shownieuws van SBS6.

De demonstrerende boeren zijn woedend op de minister om haar stikstofplannen. De stikstofuitstoot moet flink worden verminderd om de natuur te verbeteren. Het grootste deel van de uitstoot van stikstof komt voor rekening van boeren.

Nadat Van der Wal precies twee weken geleden haar stikstofplannen had gepresenteerd trokken tientallen boeren met tractoren 's avonds naar haar woonhuis om verhaal te halen. De politiek reageerde daarop verontwaardigd. Het kabinet noemde het "onacceptabel", maar liet ook weten dat er weinig tegen te doen is. Er zijn bij het huis van de minister geen strafbare feiten gepleegd.