In het Gelderse Stroe werd de politiek woensdag de rug toegekeerd door de boeren. "Den Haag heeft geen enkel zelfreinigend vermogen", zei Jos Ubels, bestuurder van Farmers Defence Force (FDF) bij de aftrap van het boerenprotest. Toch was een select clubje Kamerleden wel welkom. Vooral Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) werd als een heldin onthaald.

"Ik dacht dat ik op Pinkpop was, maar ik zit in Stroe en niet in Landgraaf", zei Van der Plas. De politicus was dinsdagavond al gearriveerd en bleef overnachten op het erf van de boer op wiens terrein het protest was georganiseerd.

Toen het terrein eenmaal vol stond, kwam Van der Plas nauwelijks door de menigte heen. "Ik voelde me net Madonna, maar dan niet zo fit en niet zo mooi."

Haar politieke boodschap bestond vooral uit het in twijfel trekken van de stikstofplannen. Die komen er in het kort op neer dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn, om ervoor te zorgen dat kwetsbare natuurgebieden op zijn minst niet verslechteren. "Dat zijn Europese richtlijnen van dertig jaar geleden, maar de natuur verandert", zei Van der Plas daarover.

Ze benadrukte bijvoorbeeld dat het RIVM, dat de stikstofuitstoot meet en in kaart heeft gebracht, niet precies weet waar de stikstofuitstoot vandaan komt. Ook vroeg ze zich hardop af of het kabinetsbeleid er überhaupt iets aan kan doen.

"Hebben die maatregelen effect? Dat moeten we nog maar zien", aldus Van der Plas, vlak voordat ze op het podium zou worden toegejuicht door de duizenden aanwezige boeren.

BBB-leider Caroline van der Plas spreekt de boeren toe in Stroe. Foto: ANP

Contrast met andere Kamerleden groot

Het contrast met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot was groot. Hij wordt door de boeren gezien als een van de vertegenwoordigers van het stikstofbeleid en kreeg daarom van veiligheidsdienst NCTV het advies niet naar het protest te gaan. Dat gold ook voor coalitie-Kamerleden Thom van Campen (VVD) en Derk Boswijk (CDA). Hun veiligheid kon niet worden gegarandeerd.

"Ik had de boeren verteld dat ik hun zorgen begrijp en dat de politiek hen te lang heeft laten zitten. Het komt nu wel goed met een pot geld", zei De Groot telefonisch na afloop van het protest. Hij had dan ook graag de beweringen van Van der Plas tegengesproken. "De natuur is niet veranderd, maar verslechterd. De helft van de wilde dieren is afgenomen. Het laat zien hoe ongezond de natuur is."

Ook over de meetmethoden kent hij geen twijfel. "Een wetenschapper zal nooit zeggen dat iets voor 100 procent zeker is, maar je weet wel meer dan voldoende." Daarom staat voor De Groot het effect van minder stikstofuitstoot niet ter discussie. "Als je heel ziek bent en je rookt ook veel, dan zal een dokter in ieder geval zeggen dat je moet stoppen met roken."

CDA'er Boswijk was ondanks de veiligheidswaarschuwing toch aanwezig. "Ik stond toch al in de file", zei hij. Even belandde hij naast het podium in een verhitte discussie met FDF-bestuurder Ubels.

"In Den Haag stapt niemand op. Alle politici blijven zitten. Zo ontspoort de samenleving. Daar komt de polarisatie vandaan, niet bij ons", zei Ubels tegen Boswijk. "Wij vertolken een geluid uit de samenleving, dat wordt niet door jullie in Den Haag gedaan. Denk daar maar eens goed over na."

Boswijk vindt jodenvergelijking 'niet oké'

Op dat geluid is veel kritiek, zoals afgelopen zaterdag bijvoorbeeld toen FDF-voorman Mark van den Oever in een interview met de Volkskrant de situatie van de boeren opnieuw vergeleek met die van de joden in de Tweede Wereldoorlog. "Het is gewoon niet oké", zei Boswijk later over die uitspraak. "Het aanzien van de sector gaat daardoor naar de kloten."

Ondanks de waarschuwing twijfelde Boswijk niet om te gaan. "Mijn halve dorp loopt hier bij wijze van spreken." Hij heeft als coalitielid kritiek op de plannen. "Ik vind het een gemiste kans dat je alleen die opkoopregeling presenteert, maar niet die voor innovatie en extensiveren."

Ook baalt hij ervan dat het kabinet niet "aanvoelt" dat je tegelijkertijd ook maatregelen voor de industrie, mobiliteit en de luchtvaart had moeten presenteren. "Dan had je heel veel van dit kunnen voorkomen", zei hij wijzend naar het volle terrein.

De protesterende boeren hebben het allemaal niet kunnen horen, want Boswijk moest voordat de Kamerleden het podium mochten betreden alweer door naar een afspraak bij het Nederlands Veteraneninstituut.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de stikstofplannen van het kabinet.