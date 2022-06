Al tientallen jaren leven Groningers in het aardbevingsgebied in onzekerheid. Duizenden inwoners hebben schade aan hun huizen en ervaren stress vanwege de afhandeling van de schade en de versterkingsoperatie. Aanstaande maandag starten de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Om die vraag te beantwoorden besloot de Kamer in 2019 dat er een parlementaire enquête moest komen. Dit is het zwaarste middel dat het parlement heeft om haar controlerende taak uit te voeren.



Na maandenlang onderzoek achter gesloten deuren starten aankomende maandag de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. In de eerste week komen twaalf getuigen aan het woord over "de aard, ernst, omvang en hardnekkigheid van de problemen in Groningen".

Het onderzoek heeft betrekking op de periode van 1959 (toen het gasveld in Groningen werd ontdekt) tot en met 2021. Er zullen in totaal zeventig mensen worden verhoord.

De eerste week van verhoren heeft als doel om de "urgentie" van de problematiek weer te geven. Op de allereerste dag komen de gedupeerden aan het woord, daarnaast ook wetenschappers die al in de jaren 90 onderzoek deden naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen, leidinggevenden van de NAM en Shell, ambtenaren en een oud-minister. Deze twaalf verhoren moeten een globaal beeld opleveren van de vraagstukken die er spelen.

De verhoren gaan vervolgens vanaf eind augustus tot half oktober verder. In deze gesprekken wordt er dieper ingegaan op deze kwesties.

'Hoog tijd om waarheid boven tafel te krijgen'

De commissieleden willen weten hoe de besluitvorming over de gaswinning is verlopen, hoe de schadeafhandeling en versterking op cruciale momenten is verlopen, welke effecten dit heeft, welke belangen en afwegingen hierbij een rol hebben gespeeld en hoe er in dit alles is omgegaan met de belangen van de Groningers.

"Het is hoog tijd om de waarheid over dit belangrijke en complexe gasdossier boven tafel te krijgen", aldus Kamerlid en commissievoorzitter Tom van der Lee.

De afgelopen maanden heeft de onderzoekscommissie ruim zeshonderdduizend stukken ontvangen van 47 organisaties, zoals ministeries, oliemaatschappijen en kennisinstellingen.

Ook zijn de Kamerleden bij 35 bewoners, boeren en ondernemers uit het aardbevingsgebied op bezoek geweest om hun verhalen te horen. "Het is nauwelijks te bevatten wat het betekent om je niet meer veilig te voelen of te zijn, in je eigen huis", aldus Van der Lee.

Als voorbereiding voor de openbare verhoren zijn er 124 besloten voorgesprekken gevoerd met mensen die een rol speelden bij de gaswinning, de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie.

Tweede kamer heeft in de afgelopen dertig jaar tien keer enquête gehouden

De Tweede Kamer heeft in de afgelopen dertig jaar tien keer een parlementaire enquête gehouden. Het laatste grote onderzoek werd gedaan naar de Fyra, de treinverbinding die er nooit kwam.

De conclusies van de onderzoeken zijn vaak vernietigend. In 2015 stapte staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) op vanwege het Fyra-debacle. Begin januari 2021 trad het kabinet Rutte-III af na het snoeiharde rapport Ongekend onrecht over de Kinderopvangtoeslag. Minister Eric Wiebes keerde toen ook niet terug in het demissionaire kabinet vanwege de rol die hij als staatssecretaris van Financiën had in de affaire.