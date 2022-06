Hoe groot zijn de problematiek en de pijn in Groningen door de gaswinning in die provincie? En wat heeft de gaswinning voor Nederland betekend? Deze vragen staan centraal tijdens de eerste week van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. De volgende twaalf mensen worden verhoord.

Maandag 27 juni: gedupeerden aan het woord

Op de eerste dag van de openbare verhoren zullen er eerst gedupeerden aan het woord komen: Herman de Muinck en Sijbrand Nijhoff.

Nijhoff is een van de Groningse boegbeelden vanwege de rechtszaak die hij aanspande tegen de NAM en de Staat. Hij wilde daarmee zijn aardbevingsschade verhalen. Nijhoff maakte in 2018 ook een geheime overeenkomst uit 1963 openbaar.

In de middag is Susan Top aan de beurt. Zij was van 2015 tot 2021 secretaris van het Groninger Gasberaad. Dat is een collectief van maatschappelijke organisaties die opkomt voor de belangen van de inwoners.

Dinsdag 28 juni: de dag van de wetenschap

Op de tweede dag komen er een aantal wetenschappers aan het woord die al in de jaren negentig onderzoek deden naar de relatie tussen aardbevingen en gaswinning. Welke signalen gaven zij destijds en wat is daarmee gedaan?

Hans de Waal (Shell-onderzoeker van 1977 tot 2002) werkt sinds 2009 bij toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarnaast was hij senior adviseur bij Geo-Engineering van 2009 tot 2016.

Hans Roest werkte tot 2001 als wetenschapper en docent aan de TU Delft. Momenteel werkt hij onder meer bij het SodM.

Peter van der Gaag is geoloog en medeoprichter van het Onafhankelijk Geologen Platform. Dit platform werd in 1993 opgericht. De onderzoekers hadden veel kritiek op de NAM en Shell en stelden dat er in Nederland geen onafhankelijke kennis bestond over de diepe ondergrond.

Woensdag 29 juni: hoe zag de samenwerking tussen de Staat en de oliebedrijven eruit?

Op woensdag worden er maar twee mensen verhoord. Als eerste is het de beurt aan George Verberg. Hij was van 1974 tot 1988 beleidsambtenaar op het ministerie van Economische Zaken en van 1982 tot 1988 directeur-generaal Energie. Daarnaast werkte Verberg in een hoge functie bij de Gasunie (1988-1992) en was hij daarna twaalf jaar lang CEO.

Na de lunch staat het verhoor met Annemarie Jorritsma gepland. Zij was minister van Economische Zaken van 1998 tot 2002. In deze periode vond op Europees niveau de liberalisering van de energiemarkt plaats. Als gevolg hiervan werden in 2005 de verkoop- en transportactiviteiten van elkaar losgetrokken. Door deze splitsing zou er meer ruimte komen voor concurrentie en eerlijke prijzen.

De gesprekken met Jorritsma en Verberg moeten de samenwerking tussen de staat en de oliebedrijven in kaart brengen.

Donderdag 30 juni: NAM versus Shell

Op dag vier wil de enquêtecommissie de relatie tussen de NAM en Shell helder krijgen. Wie bepaalt eigenlijk hoeveel gas er gewonnen wordt? Ook willen de commissieleden weten wat de relatie van de bedrijven met het ministerie van Economische Zaken is.

Om deze vragen te beantwoorden komen Pieter Dekker (vicepresident Joint Venture Governance bij Shell, 1997-2016) en Johan de Haan (van 2004 tot 2019 werkzaam bij de NAM in verschillende functies) naar het logement in Den Haag waar de verhoren worden gehouden.

Belangrijke partijen: NAM: de exploitant van het gasveld. Shell en ExxonMobil zijn de aandeelhouders (beide 50 procent).

Shell en ExxonMobil: oliebedrijven met een belang in de NAM.

Maatschap Groningen: samenwerkingsverband tussen de NAM (60 procent) en Energie Beheer Nederland (EBN, 40 procent). Beide hebben evenveel zeggenschap en voeren beleid gaswinning uit.

EBN (eerder De Staatsmijnen en DSM): zelfstandige ondernemer met als enige aandeelhouder de Staat.

Minister van Economische Zaken (EZ): bevoegd gezag over de winning; geeft vergunning af.

Vrijdag 1 juli: aandacht voor de gemoedstoestand van de Groningers

Tot slot wordt er in de eerste verhoorweek specifiek aandacht gevraagd voor de "diepe littekens die de Groningers hebben opgelopen", zoals commissievoorzitter Tom van der Lee bij de perspresentatie zei.

Tom Postmes (hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen) en gedupeerde Annemarie Heite zullen vertellen hoe oplosbare fysieke schade uitmondde in frustratie, onzekerheid en mentale schade.