Meer dan zestig jaar lang werden onze huizen verwarmd met gas uit Groningen, maar dat was niet zonder gevaar. Tot op de dag van vandaag leven veel Groningers nog in onzekerheid en zijn veel vragen nog steeds niet beantwoord. De openbare verhoren van de parlementaire enquête naar de gaswinning beginnen vandaag. Deze moeten een einde maken aan de schimmigheid die rond het immense gasdossier hangt.

Centraal staat de vraag: hoe heeft het zover kunnen komen? Nederland won in 1959 de hoofdprijs toen het enorme gasveld bij Slochteren werd ontdekt. Maar door de jaren heen werd ook de schaduwkant van de gaswinning steeds zichtbaarder.

Ontelbare scheuren in huizen, verzakkingen, lagere huizenprijzen, psychische klachten en zelfs vervroegde overlijdens. De pijn in Groningen zit diep en het vertrouwen in de overheid is beschadigd.

De parlementaire enquêtecommissie onder leiding van Kamerlid Tom van der Lee hoopt door dit onderzoek bij te dragen aan herstel van dit vertrouwen. Maar de commissie realiseert zich dat "daar meer voor nodig zal zijn".

De eerste week van de openbare verhoren moet de impact en omvang van de gevolgen van de gaswinning op hoofdlijnen in kaart brengen. Ook moet in deze week zichtbaar worden welke belangrijke vragen er leven. In de zes verhoorweken die na de zomer plaatsvinden, worden al deze vraagstukken in detail behandeld. Dan komen ook andere bewindspersonen, zoals premier Mark Rutte, aan de beurt.

In totaal zullen er zeventig mensen onder ede worden verhoord. Dit betekent dat ze strafrechtelijk vervolgd worden als blijkt dat ze niet de waarheid spreken.

'Een overheidsfalen van on-Nederlandse proporties'

Een van de punten waarmee de Groningers zitten, is de gang van zaken rond de gaswinning in het jaar 2013. Een jaar eerder vond een zware beving bij Huizinge plaats. Op een avond in augustus trilde de grond heftiger en langer dan eerder. In de supermarkt vielen producten uit de schappen en de inwoners haastten zich de straat op.

De beving was een wake-upcall en zorgde voor een omslag in het denken. De jaren daarvoor was al duidelijk geworden dat de aardbevingen een gevolg waren van de gaswinning. Toch werd nog gedacht dat die niet boven een bepaalde kracht op de schaal van Richter zouden komen.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) veegde deze aanname van tafel en adviseerde de gaswinning terug te dringen. Toch werd er in 2013 zelfs een recordhoeveelheid gas uit de grond opgepompt. Welke belangen speelden er? En hoe kwam dit besluit tot stand?

In de jaren die volgden werd de gaswinning versneld afgebouwd, maar de aardbevingen bleven komen. Veel Groningers hebben schade aan hun huizen. De afhandeling daarvan verliep én verloopt allesbehalve soepel. Ook de versterkingsoperatie vlot maar niet. Er moeten nog meer dan twintigduizend woningen versterkt worden.

Oud-minister van Economische Zaken Eric Wiebes noemde het tijdens een bezoek aan de regio in 2017 al met al een "overheidsfalen van on-Nederlandse proporties".

Wat is een parlementaire enquête? Het is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om haar controlerende taak uit te voeren.

Een commissie van Kamerleden doet daarbij maandenlang onderzoek.

Daarna worden er besloten voorgesprekken gevoerd met betrokkenen.

Vervolgens vinden er openbare verhoren plaats met hoofdrolspelers.

Deze getuigen staan onder ede. Ze kunnen dus strafrechtelijk vervolgd worden als blijkt dat ze niet de waarheid spreken.

Het doel van een enquête is feiten aan het licht brengen en uitzoeken wie verantwoordelijk is voor gemaakte fouten.

Daarnaast wordt de kwestie in kaart gebracht, zodat er beter beleid ontwikkeld kan worden.