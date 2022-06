Acht Kamerfracties hebben een klacht ingediend tegen fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie, omdat hij weigert nevenfuncties en inkomsten daaruit op te geven bij de Tweede Kamer. Dat hebben de fracties, die een ruime meerderheid in de Tweede Kamer hebben, aan RTL Nieuws laten weten.

Als de klacht wordt overgenomen, kan de Forum-leider voor minimaal een maand worden geschorst. Hij mag dan wel in de Kamer zijn en meestemmen, maar niet het woord voeren.

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA, ChristenUnie en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt dienen de klacht in bij een speciale commissie die zich bezighoudt met de integriteit van de Tweede Kamer. Dat College van onderzoek integriteit heeft Baudet medio maart al berispt en een aanwijzing gegeven, omdat hij weigert nevenfuncties, giften en extra inkomsten in een openbaar register te melden. Dat is voor Kamerleden verplicht.

Ondanks die maatregel weigert Baudet dit nog steeds te doen. Dat is de aanleiding voor de acht fracties om een klacht in te dienen.

Baudet gaf inkomsten boekverkoop niet op

Baudet is naast Tweede Kamerlid ook bestuurslid van Forum voor Democratie bv en directeur van THPB Media B.V. De Forum-leider schrijft boeken en geeft - al dan niet tegen betaling - lezingen. Hij verdiende daar vorig jaar zo'n 85.000 euro mee, zo meldde NU.nl.

Baudet zelf heeft geen goed woord over voor de actie van de acht fracties. "Onder het mom van transparantie" zetten de "acht kartelpartijen" deze aanval in, zegt hij een filmpje op Twitter. "Het gaat niet om mij. Ik voer strijd voor de bescherming van de democratie. Ik voer een strijd om het ambt van Kamerlid te beschermen tegen deze aanval daarop", aldus Baudet.

De Forum-leider vindt dat Kamerleden moeten kunnen bijverdienen en er andere banen bij moeten kunnen hebben, zei hij in het RTL Nieuws. "Ik ben principieel tegen de geleidelijke inkapseling van Kamerleden. Een Kamerlid hoort een onafhankelijk persoon te zijn."