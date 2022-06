Vrouwen die een abortus willen laten uitvoeren, hoeven straks niet meer verplicht vijf dagen te wachten voordat ze hun zwangerschap kunnen afbreken. In navolging van de Tweede Kamer stemde dinsdag ook de Eerste Kamer voor een wetsvoorstel dat PvdA, GroenLinks, VVD en D66 samen indienden.

Het CDA stemde verdeeld. Vier fractieleden stemden voor, de rest tegen. Ook de ChristenUnie, SGP, PVV, Forum voor Democratie en OSF stemden tegen het wetsvoorstel.

De vijf dagen bedenktijd ging in na consultatie bij een arts en was bedoeld om vrouwen een "weloverwogen en zorgvuldig" besluit te laten nemen over de abortus. Volgens de initiatiefnemers zijn vrouwen echter goed in staat om sneller zo'n beslissing te nemen. Straks mag een vrouw in overleg met een arts zelf bepalen welke bedenktijd nodig is. Dat kan per situatie verschillen.

In de Tweede Kamer werd in februari hoofdelijk gestemd over deze vrije kwestie, waarin ze zelf hun stem konden bepalen. Normaliter stemmen fracties gezamenlijk. De coalitie stemde verdeeld, want CDA en CU waren tegen.

Ook binnen partijen stemden niet alle fractieleden voor het initiatiefvoorstel. Bij de VVD waren er twee tegenstemmers. Ook de PVV was verdeeld. Uiteindelijk waren 101 Tweede Kamerleden voor het wetsvoorstel en 38 tegen.

De wetswijziging gaat naar verwachting op 1 januari 2023 in.