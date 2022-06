Het kabinet wil de kolencentrales harder laten draaien om de leveringszekerheid voor energie de komende winter te kunnen garanderen, dat laten minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) maandagmiddag weten op een ingelaste persconferentie.

Door meer energie op te wekken met kolencentrales, is minder gas nodig.

Sinds deze maand levert Rusland geen gas meer aan Nederland, net zoals de Russen andere Europese landen al (gedeeltelijk) afsloten van hun gastoevoer. Dat heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland. Het kabinet maakt zich daarom zorgen over de gasopslagen in Europa.

De kolencentrales zijn de afgelopen jaren juist langzamer gaan draaien of helemaal stilgelegd om de CO2-uitstoot te reduceren. Dat was een manier om aan het Urgenda-vonnis te voldoen en het is nodig om de klimaatdoelen voor de komende jaren te halen.

Naast het opheffen van de productiebeperking van de kolencentrales heeft het kabinet besloten het eerste niveau van een gascrisis af te kondigen. Daarmee treedt het Bescherm en Herstelplan Gas in werking. Minister Jetten benadrukt wel dat er op dit moment geen tekort aan gas is.

Jetten liet afgelopen weekend op het D66-congres al doorschemeren dat dit besluit eraan zat te komen. De bewindsman zei zich "grote zorgen" te maken of de gasopslagen in Europa gevuld kunnen worden.

Een andere mogelijkheid is om de gaswinning in Groningen weer op te voeren, maar die optie komt pas in beeld als er echt geen alternatieven meer zijn en er een acuut veiligheidsrisico ontstaat. Dat is bijvoorbeeld het geval als de ziekenhuizen niet meer verwarmd kunnen worden of huishoudens niet meer kunnen koken, zei Vijlbrief maandagochtend in een interview in NRC.