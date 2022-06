Het kabinet is positief gestemd over het advies van de Europese Commissie om Oekraïne het kandidaat-lidmaatschap van de EU toe te kennen. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra noemde het voorstel vrijdag "in balans" en "een goede stap".

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg vier dagen na de Russische inval in Oekraïne het EU-lidmaatschap aan. Vrijdag kwam de Europese Commissie met haar advies.

Nederland was de afgelopen maanden terughoudend over de kwestie. Premier Mark Rutte en minister Hoekstra wilden net als Portugal en Denemarken niet bij voorbaat al ja zeggen tegen een eventueel kandidaat-lidmaatschap en het advies van de Commissie afwachten.

"Ik zou willen oproepen - dat heb ik ook aan de Commissie gevraagd - om te zorgen voor een strak advies en om brutally honest te zijn als dat dadelijk komt, gewoon met alle plussen en minnen", aldus Rutte in mei. De premier zei vorige maand dat Oekraïne eerst nog hervormingen zou moeten doorvoeren.

De Commissie heeft in haar advies ook voorwaarden verbonden aan de status. Oekraïne mag kandidaat-lid worden, maar vóór de onderhandelingen over toetreding moet het land al wel stappen hebben gezet op het gebied van de rechtsstaat, anticorruptie en grondrechten.

Kabinet blij met 'extra huiswerk' voor Oekraïne

Rutte zei vrijdag dat het kabinet blij is met dit "compromis" en dat er "extra huiswerk" aan Oekraïne is gegeven. "De systematiek van toetreding blijft overeind. Terwijl er ook dat signaal wordt afgegeven", zei de premier.

Hoekstra noemde het advies van de Commissie "in balans" en "afgewogen". Hij benadrukte dat het voor de "eenheid in Europa van belang is om het advies te omarmen".

Volgende week komen alle regeringsleiders in Brussel bijeen voor overleg. Zij moeten alle 27 instemmen met het toekennen van de status aan Oekraïne.

Kandidaat-lidmaatschap is geen garantie voor toetreding

De EU telt op dit moment vijf andere kandidaat-lidstaten: Turkije, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië. Uit deze voorbeelden blijkt dat zo'n status allesbehalve een garantie voor toetreding is.

Turkije zit bijvoorbeeld al 23 jaar in de wachtkamer. De kans dat het land toetreedt tot de EU is in de loop der jaren alleen maar kleiner geworden.

Kandidaat-lidstaat moet aan strikte voorwaarden voldoen

Een kandidaat-lidstaat moet aan strikte voorwaarden voldoen voordat het kan toetreden, de zogeheten criteria van Kopenhagen. Het land moet een stabiele democratie en werkende rechtsstaat hebben. Corruptie moet dus aangepakt zijn.

Ook moeten mensenrechten gewaarborgd worden. Verder moet het land een goed draaiende markteconomie hebben en opgewassen zijn tegen concurrentie vanuit de EU.