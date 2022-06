Een nieuwe missie met Apache-gevechtshelikopters in Mali is van de baan, zo melden ingewijden. In de ministerraad wordt hierover vrijdag gesproken. Duitsland had Nederland informeel gevraagd om een nieuwe bijdrage aan de VN-missie Minusma.

Minusma heeft een tekort aan gevechtshelikopters. Dat komt doordat de Fransen in september vertrekken. Het plan was dat de Apaches minimaal een jaar in Gao werden gestationeerd waar ook de Duitsers zijn gelegerd. Het parlement in Berlijn besloot in mei de inzet in het West-Afrikaanse land te verlengen.

Minister Kajsa Ollongren van Defensie was begin mei in Mali en zei toen dat ze "serieus" nadacht over een nieuwe bijdrage aan Minusma. De afgelopen zes maanden ondersteunde Nederland de Verenigde Naties daar nog met een Hercules-transportvliegtuig.

"Ik denk dat je er heel serieus naar moet kijken, met als grondhouding dat de situatie verslechtert als we niets doen", zei de bewindsvrouw toen in de hoofdstad Bamako. "Het gaat niet goed met dit land. Het is eigenlijk een land in oorlog." De VN biedt volgens haar in elk geval in delen van het land iets van stabiliteit.

Militaire regime Mali blijkt doorn in het oog

De Franse militairen gaan weg omdat ze worden tegengewerkt door het militaire regime van Mali. Dat werkt samen met het Russische huurlingenbedrijf Wagner Group dat honderden huurlingen naar het land heeft gestuurd. Het bewind werkt de VN verder tegen door grote delen van het luchtruim te sluiten.

Ook de Europese trainingsmissie (EUTM Mali) wordt door het regime in Bamako dwarsgezeten. Daarom is de trainingsmissie deels opgeschort. In de Tweede Kamer is het enthousiasme voor een inzet in Mali het afgelopen jaar afgenomen onder meer vanwege de komst van de Russen.

Veiligheidssituatie Mali holt achteruit

De veiligheidssituatie in Mali is de afgelopen jaren sterk verslechterd ondanks de aanwezigheid van de grote VN-missie. Die telt zo'n veertienduizend blauwhelmen die onder commando staan van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Het is de gevaarlijkste missie van de VN.

Vier Nederlandse Apache-gevechtshelikopters waren in Mali al actief van medio 2014 tot begin 2017. Ze opereerden toen ook vanuit Gao en ondersteunden Nederlandse militairen en verzamelden inlichtingen. Defensie verloor toen een Apache door een ongeval waarbij de twee vliegers omkwamen.