Premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag (Financiën) staan welwillend tegenover het voorstel van GroenLinks en PvdA om iedereen die zorgtoeslag ontvangt, een extra eenmalige energietoeslag van 500 euro uit te keren. Dat moet de pijn van de stijgende energiekosten een beetje dempen.

"Ik zeg geen ja en geen nee. We gaan er serieus naar kijken", zei Rutte woensdag in het Kamerdebat over de Voorjaarsnota. Hij benadrukte dat het "niet makkelijk" is om dat dit jaar nog te regelen en dat er een manier gevonden moet worden om de maatregel te betalen.

"Wij kijken naar houdbaarheid, dekking en balans", zei Kaag over het voorstel. Beide bewindslieden lieten doorschemeren dat er voor het zomerreces in juli geen uitgewerkt plan zal liggen. Waarschijnlijk wordt er in augustus, als het kabinet onderhandelt over de begroting voor volgend jaar, een voorstel gepresenteerd.

Ondanks deze voorzichtige toezegging, wilden GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken meer duidelijkheid.

Omdat Rutte liet weten dat er tijdens het debat geen definitief besluit zou worden genomen, stelde Klaver voor om het debat op een andere dag voort te zetten. "Zoek uit wat er nog gedaan moet worden", was zijn oproep.

De Kamer stemde in met het verplaatsen van het debat, waardoor een definitief politiek oordeel over het debat uitbleef.

Najaarstoeslag kost 2,3 miljard euro

GroenLinks en PvdA pleiten voor een "najaarstoeslag" voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt "om de meest acute problemen te verhelpen". Dat betekent dat iedereen die tot 32.000 euro bruto per jaar verdient daarvoor in aanmerking komt, voor tweeverdieners ligt de grens op 41.000 euro. Volgens een eigen berekening kost de maatregel 2,35 miljard euro.

Door de inkomensgrens komt die toeslag vooral bij de lagere en middeninkomens terecht, de groepen die het meest in de knel zitten of komen. Vorige week waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) dat ruim een miljoen huishoudens in geldnood komen als de energieprijzen zo hoog blijven.

Klaver vreest dat dit donkerste scenario dat het CPB schetst al in oktober waarheid wordt. "Dan zakken al die mensen al door het ijs."

Het kabinet heeft in totaal al 6,4 miljard euro uitgegeven om huishoudens wat te compenseren voor de stijgende energiekosten. Het gaat onder andere om een energietoeslag van 800 euro voor de laagste inkomens, een verlaging op de energierekening en een verlaging van de accijnzen op brandstof.