Inmiddels is er een brede Kamermeerderheid voor een zogenoemde solidariteitsheffing van bedrijven die profiteren van de hoge energieprijzen, zoals energiebedrijven en oliemaatschappijen. Het kabinet moet gaan uitzoeken of zo'n extra belasting voor sommige bedrijven mogelijk is.

"Ik vind een solidariteitsheffing een interessante gedachte", zei VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans woensdag tijdens het debat over de voorjaarsnota in de Tweede Kamer. Ook coalitiegenoten D66 en CDA noemden het een interessant en sympathiek idee.

ChristenUnie kwam al voor het debat met de oproep aan het kabinet om te onderzoeken welke wetgeving nodig is om een "gerichte heffing" in te voeren.

Het idee is niet nieuw. In maart dienden Volt en Partij voor de Dieren een motie in om zo'n heffing in te voeren voor fossiele bedrijven. De opbrengst moet naar de huishoudens die het meeste last hebben van de alsmaar oplopende energiekosten.

PvdA en GroenLinks hadden iets soortgelijks uitgewerkt. De partijen denken allemaal aan een hogere, extra belasting van 25 procent op winsten.

In het voorjaar was er nog geen meerderheid voor het plan. Niet alleen de coalitiepartijen, maar ook oppositiepartijen als PVV, SGP en JA21, waren destijds tegen.

VVD wil geen maatregelen ten koste van vestigingsklimaat

De VVD hield nog wel een slag om de arm en wil weten wat de eventuele effecten op het vestigingsklimaat in Nederland zijn. "De economie moet wel blijven draaien", zei Hermans.

Een groot deel van de oppositie wil dat het kabinet nog dit jaar extra geld uittrekt om de kwetsbaarste huishoudens te compenseren voor de prijzen die als gevolg van de oorlog in Oekraïne voortdurend blijven stijgen.

"Wat gaan we op dit moment doen? Alleen een solidariteitsheffing onderzoeken is niet genoeg", zei PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken. Zij pleit samen met GroenLinks voor onder meer een extra energietoeslag van 500 euro en het bevriezen van de huren.

Hermans toont volgens GroenLinks 'gratis medelijden'

Hermans toonde zich welwillend en overweegt nog dieper in de buidel te tasten om "iets extra's" te doen voor mensen die financieel in de knel komen. "Ik voel de urgentie enorm."

GroenLinks-leider noemde dit "gratis medelijden" van Hermans. "U heeft onderhandeld over de voorjaarsnota. Daar had u moeten spreken over de vraag aan welke knoppen we kunnen draaien."

Het kabinet heeft in totaal 6,4 miljard euro uitgetrokken om de pijn van de hoge inflatie wat te verzachten. Er kwam een energietoeslag voor mensen met een laag inkomen, de btw op de energierekening wordt verlaagd en de accijns op brandstof werd verminderd.