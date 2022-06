De Kamer debatteert woensdag met het kabinet over de Voorjaarsnota. Er wordt voor miljarden vertimmerd aan de lopende begroting vanwege de oorlog in Oekraïne en de gierende inflatie van de laatste maanden. Om de kabinetsplannen ook door de Eerste Kamer te loodsen, is er steun nodig van de oppositie. Die eist vooral koopkrachtreparatie.

"Koopkrachtreparatie is het belangrijkste", zegt SP-leider Lilian Marijnissen over wat zij woensdag van het kabinet verlangt. "Het kabinet zegt steeds dat er dit jaar niets meer aan gedaan kan worden, terwijl de prijzen stijgen. Dat is echt onacceptabel. Steeds meer mensen kunnen de rekeningen niet meer betalen."

Marijnissen wil een huurbevriezing. Per 1 juli mogen woningcorporaties de huren met maximaal 2,3 procent verhogen. "Die huurbevriezing was er vorig jaar wel, belachelijk dat dit nu niet wordt geregeld", zegt ze.

De SP-leider heeft nog meer ideeën om de stijgende prijzen te compenseren. Bijvoorbeeld via een verdere verlaging van de energiebelasting, lagere accijnzen voor brandstof of een btw-verlaging op boodschappen. Een hogere winstbelasting voor multinationals moet het prijskaartje betalen. "Het maakt ons niet uit hoe de koopkracht wordt verbeterd, als het maar wordt geregeld", aldus Marijnissen.

Een greep uit de kabinetsplannen in de Voorjaarsnota: Energietoeslag van 800 euro voor kwetsbare huishoudens

Verlaging btw van 21 procent naar 9 procent op energienota per 1 juli

Verlaging van accijns op benzine, diesel en LPG/LNG sinds 1 april

In totaal 6,4 miljard euro om stijgende energierekening te verzachten

Defensie-uitgaven voldoen in 2024 en 2025 aan de NAVO-norm

Minimumloon én AOW stijgen vanaf volgend jaar tot 7,5 procent in 2025

150 Ons leven wordt steeds duurder: hoe erg is de hoge inflatie?





JA21 wil extra miljarden uit klimaatfondsen

Joost Eerdmans van JA21 ziet eveneens een oplossing in belastingverlagingen. Hij wil de btw op benzine verlagen naar 9 procent en die op boodschappen zelfs helemaal afschaffen. Ook de accijnzen op brandstof, de energiebelasting en de belasting op gas moeten tijdelijk op nul worden gezet.

"De financiële buffer die mensen nu misschien nog hebben, moet je laten bestaan zodat ze niet in de schulden komen. Bij de middeninkomens begint het echt te knijpen", zegt Eerdmans. JA21 wil dat betalen via de miljardenfondsen voor de energietransitie en stikstof. "Daar kan wat ons betreft zo 5 of 6 miljard euro uit worden gehaald."

SGP wil belastingverlaging, GL en PvdA vragen om energietoeslag

De SGP denkt bij extra lastenverlaging voor de lage- en middeninkomens aan een korting op de inkomstenbelasting. "Desnoods doe je dat samen met een verhoging van het hoge tarief", zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. "Het zou mooi zijn als het kabinet hierop meebeweegt."

GroenLinks en PvdA maakten vorige week al bekend dat zij de aangepaste kabinetsplannen zoals die in de Voorjaarsnota staan te mager vinden. "Door stijgende inflatie en energieprijzen raken steeds meer mensen in de problemen. Dat moet aangepakt worden, maar dat laat dit kabinet na", liet GroenLinks-leider Jesse Klaver weten.

De partijen pleiten voor een extra energietoeslag van 500 euro, een verhoging van het minimumuurloon naar 14 euro en net als de SP voor een huurbevriezing. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken: "Meer mensen hebben moeite om rond te komen en kunnen steun in rug hard gebruiken."

De partijen voelen zich gesterkt in hun oproep door een alarmerend rapport van het Centraal Planbureau, waarin wordt gewaarschuwd dat tot 1,2 miljoen huishoudens betalingsproblemen krijgen als de brandstof- en energieprijzen voor langere tijd hoog blijven.

Kaag spreekt van 'unieke combinatie van uitersten'

De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer, de partijen komen daarvoor zes zetels tekort. Steun van JA21, GroenLinks of PvdA zou voldoende zijn. Een combinatie met SP en SGP is ook mogelijk.

De Voorjaarsnota, waarin onder andere alle wijzigingen van de lopende begroting zijn opgenomen, wordt niet als zodanig in stemming gebracht in de Eerste Kamer. De aanpassingen worden per departement geregeld via zogenoemde suppletoire of aanvullende begrotingen.

Het kabinet ging vorige maand al op zoek naar steun. Bijna alle twintig fracties werden door minister Sigrid Kaag (Financiën) en premier Mark Rutte bezocht om erachter te komen wat de wensen in de Kamer zijn. "De economische vooruitzichten waaronder deze Voorjaarsnota tot stand is gekomen, zijn een unieke combinatie van uitersten", schreef Kaag vorige maand aan de Kamer bij het aanbieden van de Voorjaarsnota.