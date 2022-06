Regeringspartij CDA kan zich na alle ophef van het afgelopen weekend niet meer vinden in de kabinetsplannen om het stikstofprobleem op te lossen. "Binnen het CDA staat niet ter discussie dat er iets moet gebeuren, maar we zullen pleiten voor aanpassingen", zegt fractievoorzitter van de Tweede Kamer Pieter Heerma dinsdag tegen de NOS.

Er zijn andere manieren om de stikstofneerslag te reduceren, bijvoorbeeld via innovatie, zegt Heerma. Ook moet er volgens hem naar andere sectoren, zoals de luchtvaart en industrie, worden gekeken om de uitstoot te verminderen.

Hij zegt het afgelopen weekend veel met CDA'ers in de provincies te hebben gesproken. Daaruit bleek dat er veel kritiek is op het gebrek aan perspectief voor de boeren. "Het hele plaatje moet worden bekeken", aldus Heerma.

Vrijdag maakte het kabinet de langverwachte stikstofplannen per gebied bekend. In sommige regio's moet de stikstofuitstoot met 70 procent verminderd worden. Dat betekent onherroepelijk een flinke inkrimping van de veestapel. Alles bij elkaar moet er in 2030 een reductie van 50 procent ten opzichte van 2018 zijn.

Het leidde tot hevige reacties en protesten. Onder andere voor het huis van minister Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur) verschenen boze boeren op trekkers. Ook de VVD-achterban voegde zich bij het verzet, een uitzonderlijke stap voor de liberalen.

Maar zowel Van der Wal als premier Mark Rutte benadrukte de afgelopen dagen dat de plannen zullen worden uitgevoerd zoals die vrijdag zijn gepresenteerd. Wat het verzet voor de plannen betekent, is nog niet duidelijk.

Er wordt al drie jaar hevig gediscussieerd over het stikstofprobleem en hoe dat op te lossen sinds de Raad van State het stikstofbeleid van tafel veegde. Sindsdien kwam de bouw van huizen en andere economische activiteiten stil te liggen omdat de vergunningen niet meer geldig waren.

Het vorige kabinet liet veel onderzoek doen en kwam uiteindelijk met een wet om de natuur te versterken en de stikstofuitstoot te verlagen om de vergunningverlening weer op gang te krijgen.

Maar de maatregelen bleken onvoldoende om kwetsbare natuurgebieden voldoende te beschermen. Zo werd met veel bombarie de maximumsnelheid op de autosnelweg verlaagd van 130 naar 100 kilometer per uur, maar ook die maatregel sneuvelde bij de rechter. Innovatie, waar de landbouwindustrie al jaren op wijst en waar Heerma dinsdag ook over begon als oplossing van voor de natuurproblemen, werken niet altijd.

Zo concludeerde het RIVM nog vorige week nog dat de vergunningverlening voor zogenoemde duurzame veestallen niet deugt. De beloofde innovatie op papier, werkt in de praktijk niet, aldus het instituut.