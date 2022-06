De VVD-leden zijn tegen de stikstofplannen van het kabinet en hun eigen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Het vrijdag gepresenteerde stikstofplan gaat hen veel te ver. Veel boerenbedrijven zullen daardoor moeten verdwijnen, waardoor de leefbaarheid op het platteland in gevaar komt.

Tijdens het VVD-congres steunde 51 procent van de stemmende leden een motie tegen het huidige kabinetsplan. De motie pleit voor een "zorgvuldig, realistisch en liberaal stikstofbeleid" en geldt als een advies.

De motie was ingediend door VVD-wethouder Mirjam Pauwels uit Assen en het Zuid-Hollandse Statenlid Mirjam Nelisse en was door ruim achthonderd VVD-leden mede-ondertekend.

De stikstofuitstoot moet in heel Nederland worden gehalveerd, zo staat in het kabinetsplan dat Van der Wal vrijdag heeft gepresenteerd. In een groot aantal gebieden moet het stikstofpercentage veel verder omlaag. Het gaat onder meer om de Gelderse Vallei, Noord-Brabant en Limburg.

Daarnaast moet in de beschermde Natura 2000-gebieden het stikstofgehalte met 95 procent omlaag. Veel boerenbedrijven zullen de komende jaren hun bedrijf moeten beëindigen.

De aangenomen motie brengt de plannen van minister Van der Wal niet gelijk in gevaar, maar is wel een signaal naar het kabinet toe om een andere koers te varen. VVD-leider Mark Rutte en minister Van der Wal zullen dan ook met een reactie moeten komen aan de partij.

Leden voeren felle discussie

Voor de stemming werd een felle discussie gevoerd door voor- en tegenstanders van het kabinetsplan. Voorstanders vinden dat er drastische maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat Nederland op slot wordt gezet en er geen ruimte is voor onder meer woningbouw.

Tegenstanders, zoals oud-Kamerlid Helma Lodders, vinden dat het plan terug naar de tekentafel moet. Het Limburgse Statenlid Teun Heldens stelde dat met het plan van het kabinet de "agrarische sector de nek wordt omgedraaid". Hij riep de VVD en het CDA op uit het kabinet te stappen als het stikstofplan doorgaat.

"Ik begrijp de onrust heel goed", stelde VVD-Kamerlid Thom van Campen in reactie op de motie. Maar het plan is een vertrekpunt, zei hij. Het Kamerlid vindt het belangrijk dat per gebied wordt gekeken naar wat er moet gebeuren. "De natuur is in slechte staat. Niet alles kan meer overal." Hij raadde de motie af, onder meer omdat de indieners stellen dat er een achterhaalde methode wordt gebruikt. "We gaan boeren niet opofferen en we gebruiken geen achterhaalde methodes om de stikstofuitstoot te berekenen", zei Van Campen.