"Echt een doorbraak", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver zaterdag nadat de uitslag van het ledenreferendum over de fractiefusie in de Eerste Kamer bekend was. "Een historische en belangrijke stap", sprak PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken na de stemming op het partijcongres. Er waren grote woorden over een gezamenlijke toekomst, maar wat is de volgende stap?

Er gaat veel veranderen nu de partijleden zich in een grote meerderheid hebben uitgesproken voor een gezamenlijke senaatsfractie.

Maar tegelijkertijd blijft alles hetzelfde. De PvdA blijft de PvdA en GroenLinks blijft GroenLinks. Statuten blijven ongewijzigd en er zijn nog steeds twee partijbesturen met elk een eigen partijkantoor.

"Het is een eerste stap, maar niet meer dan een eerste stap", zei partij-ideoloog Joop van den Berg tijdens het PvdA-congres in Nieuwegein. Hij had de motie over de gezamenlijke Eerste Kamerfractie ingediend en lichtte op het podium zijn idee daarbij toe.

"Je moet op enig moment een stap zetten om naar buiten geloofwaardig te zijn over de eenheid van links", zei Van den Berg. "Eén plus één is misschien geen drie, maar wel minstens twee en een half."

'Stem voor samenwerking, stem tegen Rutte'

Afgelopen weken hadden PvdA-prominenten al veelvuldig hun zegje gedaan in de media en deden dat in de congreshal in Nieuwegein nog eens dunnetjes over.

"U heeft al heel veel in de media uitgelegd, ik ben erg benieuwd naar uw samenvatting in 45 seconden", kreeg oud-PvdA-leider Ad Melkert te horen.

Melkert herhaalde nog maar eens waarom hij tegen het samenvoegen van de senaatsfracties is. "Er komen geen stemmen bij. Die moeten we ergens anders vandaan halen. Uit eigen kracht."

Eurocommissaris Frans Timmermans (voorstander) kreeg in een speech wat langer de tijd. "Samen met GroenLinks gaan we werken aan een linkse volksbeweging die overtuigend kan zijn voor een groot deel van de bevolking."

Een argument hadden de voorstemmers gemeen: alleen een verenigd links kan rechts verslaan. "Stem voor samenwerking, stem tegen Rutte", luidde de stemverklaring van een PvdA'er.

Geen mensen op de lijst die tegen verdere samenwerking zijn

Bij GroenLinks was er hetzelfde beeld. Tijdens een kort persmoment in Utrecht, er was geen ledencongres, zag je een zeer tevreden partijleider en partijvoorzitter, maar verder was er een nuchtere kijk op wat er verder moet gebeuren. "Nu ga jij je bezighouden met de praktische zaken", zei Klaver tegen partijvoorzitter Katinka Eikelenboom.

Zo'n praktische zaak is bijvoorbeeld geschikte kandidaten voor de Eerste Kamer zoeken. "Samenwerken is een duidelijke wens van de leden, dus je kunt geen mensen op de lijst hebben die zeggen: dat gaan we niet doen."

Volgend jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen. GroenLinks en PvdA hebben dan beide nog een eigen lijst. Als zij de Eerste Kamerleden kiezen, zitten de senatoren daar voor hun eigen partij. Waarschijnlijk komt er één fractievoorzitter, dat zou nieuw zijn. De woordvoerderschappen worden verdeeld. Bij debatten is dus óf een PvdA'er óf een GroenLinkser aanwezig.

Leden willen stap verder

De PvdA-leden wilden met een oproep voor een gezamenlijke kieslijst eigenlijk nog een stapje verder. Dat is tegen het advies van het partijbestuur in, dat geen "onomkeerbare stappen" wil zetten. Het zou ook voor praktische problemen zorgen.

"Dat is wel wat ingewikkelder", gaf GroenLinks-voorzitter Eikelenboom toe. Bij die partij werd de vraag over één kieslijst bij het referendum ook niet gesteld, al kon Eikelenboom zich goed voorstellen dat de partijleden ook hier positief tegenover staan. "Waar een wil is, is een weg."

Geen grote sprongen, maar 'stap voor stap' was het credo bij beide partijen zaterdag. "Stap voor stap, maar onmiskenbaar voorwaarts", typeerde PvdA-partijvoorzitter Esther Mirjam Sent het proces.

"Er is een nieuw hoofdstuk geopend. De eerste zinnen zijn gezet", zei Klaver. "Welke zinnen zullen volgen, moet de komende tijd blijken."