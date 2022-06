Een meerderheid van de GroenLinks- en PvdA-leden steunt het voorstel om na de verkiezingen van volgend jaar samen één fractie te vormen in de Eerste Kamer. De linkse samenwerking krijgt door deze stap concreet vorm.

Bij beide partijen steunde een grote meerderheid van de leden zaterdag het voorstel voor een gezamenlijke fractie. Bij de PvdA stemde 77 procent voor en bij GroenLinks 80 procent.

Het is de bedoeling dat de twee partijen één gezamenlijke fractie vormen na de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die de Eerste Kamer kiezen. Deze wens moet nog uitgewerkt worden door de partijbesturen.

85 PvdA-leden stemmen voor samenwerking met GroenLinks

Op papier verandert er in ieder geval niets. PvdA en GroenLinks behouden hun eigen statuten. Ook hebben ze een eigen kieslijst. De senatoren die vervolgens worden verkozen, zitten voor hun eigen partij in de Eerste Kamer.

Ze gaan vervolgens wel samen vergaderen, verdelen onderling de portefeuilles en stemmen - als het goed is - hetzelfde. Wie de gezamenlijke fractie zal gaan leiden, en van welke partij die persoon is, is nog niet bekend.

PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent reageerde tevreden. Ze wil "een stevige linkse vuist maken in het rechtse rotklimaat". Katinka Eikelenboom, partijvoorzitter van GroenLinks: "Na jarenlang praten over linkse samenwerking zetten we nu vol overtuiging een volgende stap met elkaar. Op naar een linkse toekomst."

De partijen werken al nauw samen in de senaat, zoals dat ook gebeurt in de Tweede Kamer.

PvdA-prominenten reageren op de uitslag tijdens het partijcongres. Foto: ANP

Meerderheid van PvdA-leden wil nog een stap verder gaan

Een meerderheid van de leden van de PvdA (58 procent) sprak zich zaterdag in Nieuwegein ook uit over de vorming van één gezamenlijke kieslijst van GroenLinks en de PvdA. Dat gaat weer een stap verder dan alleen een gezamenlijke fractie en is voor het partijbestuur een brug te ver.

Op dit moment wil de PvdA "geen onomkeerbare stappen zetten", zei het bestuur. Bovendien zou het een "organisatorische nachtmerrie" zijn, lichtte Sent toe.

Bij GroenLinks lag dit voorstel niet op tafel. De leden konden zich de afgelopen week in een online referendum alleen uitspreken over de wens voor een gemeenschappelijke fractie.

Van een fusie is nog lang geen sprake

Het vuur tussen de twee partijen werd vorig jaar tijdens de kabinetsformatie verder aangewakkerd. Jesse Klaver (GroenLinks) en oud-PvdA-leider Lilianne Ploumen verbonden hun politieke lot toen aan elkaar. Ze wilden alleen samen in een coalitie, of niet.

Er wordt binnen beide partijen al veel langer gediscussieerd over samenwerking op links. De grote vraag is steeds hoe die er in de praktijk uit moet zien.

De stap die vandaag gezet wordt, kan wat dat betreft worden gezien als een eerste voorzichtige concrete stap. Het vormen van één senaatsfractie is een soort intentieverklaring met het oog op de toekomst. Van een fusie van de twee partijen is nog lang geen sprake.