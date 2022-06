Het kabinet presenteert vrijdag het langverwachte plan om binnen acht jaar tot een stevige vermindering van stikstofuitstoot te komen. Deze reductie zal in sommige gebieden pijn doen, erkende minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

Hoewel het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog tot het laatste moment aan het rekenen was, werd al snel duidelijk dat de boodschap voor sommige boeren "keihard" zal zijn.

De grote lijnen van de kabinetsplannen zijn duidelijk: sterke reductie van de veestapel om zo te komen tot een verlaging van de stikstofuitstoot. Dit alles moet leiden tot een herstel van natuurgebieden die de afgelopen decennia zwaar te leiden hebben gehad. Op dit moment voldoet slechts 24 procent van de stikstofgevoelige natuur aan de norm, dat moet 74 procent van de beschermde natuur worden.

In gebieden als De Peel en de Gelderse Vallei zouden de plannen van het kabinet leiden tot een stikstofreductie van zeventig tot 80 procent, zo lekte afgelopen week uit in NRC. Of dat werkelijk zo is, moet vandaag blijken als de plannen worden gepresenteerd.

100 Hier in Nederland is stikstof het grootste probleem

'De dag waarvan we allemaal wisten dat hij zou komen'

Het kabinet erkent dat de maatregelen veel invloed zullen hebben op het leven van boeren en op een aantal plekken ook echt pijn zullen doen. Maar het kabinet moet ingrijpen, benadrukt de minister.

Er is volgens critici veel te weinig gedaan sinds de Raad van State in 2019 een streep haalde door de oude stikstofaanpak, die sinds 2015 werd toegepast. "Dit is een beetje de dag waarvan we allemaal wisten dat hij een keer zou komen", zegt Van der Wal nu. De uitvoering van de plannen zal voor een groot deel bij de provincies liggen.

De bewindsvrouw is blij dat ze boeren duidelijkheid kan bieden, maar het kabinet hoopt in zijn plannen voor de toekomst van de sector ook perspectief te kunnen bieden aan boeren die wel doorgaan. Bijvoorbeeld met financiële ruimte om groen te boeren en betere en stevige afspraken met supermarkten. Landbouwminister Henk Staghouwer doet deze plannen vrijdag uit te doeken.

In het coalitieakkoord zet het kabinet in op "kringlooplandbouw met een goed verdienmodel, zodat boeren in staat worden gesteld en maatschappelijk gewaardeerd worden om de benodigde verandering te realiseren".

Plannen krijgen ook kritiek uit Den Haag

Hoewel de plannen nog niet zijn gepresenteerd, komt het verzet al op gang tegen de VVD-minister. Honderden van haar partijgenoten hebben een motie ondertekend tegen haar stikstofbeleid die aanstaande zaterdag zal worden behandeld.

Ook werd duidelijk dat sommige collega-bewindspersonen de plannen op dat moment nog niet concreet genoeg vonden, zeggen betrokkenen. Een zo goed mogelijk uitgewerkt pakket voor boeren is belangrijk voor alle partijen, maar zeker voor het CDA dat een grote boerenachterban heeft.

In hoeverre Staghouwer bijvoorbeeld al met een financieel plaatje komt, moet vrijdag blijken. Naar verluidt wordt tot op het laatste moment aan het pakket gesleuteld.

Voorman Mark van de Oever van Farmers Defence Force uit dreigende taal. Op de website van zijn organisatie laat hij weten dat "de rug gerecht zal moeten worden" en "het FDF legioen als 1 man moet opstaan om onze democratische grondrechten ten volle te benutten en te verdedigen!"