Het kabinet heeft per ongeluk bekendgemaakt dat Nederland drones heeft geleverd aan Oekraïne. De melding kwam "per abuis" in de voorjaarsnota terecht, schrijft minister Kajsa Ollongren (Defensie) donderdag aan de Tweede Kamer.

Het gaat niet om gewapende drones, maar om onbemande vliegtuigjes waarmee verkenningen kunnen worden uitgevoerd. In totaal heeft Nederland inmiddels voor 130,4 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd.

Defensie maakt normaal gesproken slechts bij uitzondering bekend welke goederen worden geleverd. Het was niet de bedoeling van het kabinet om de levering van drones openbaar te maken. Eerder maakte het kabinet (bewust) bekend dat er scherpschuttersgeweren, pantservoertuigen, radarapparatuur en pantserhouwitsers richting Oekraïne gestuurd zijn.

Het is niet bekend welk type drone Nederland naar Oekraïne heeft verzonden. Defensie maakt gebruik van meerdere types onbemande drones voor verkenningsdoeleinden, zoals de slechts 10 centimeter lange PD-100 Black Hornet, de bijna 1 meter lange Raven en de 2 bij 5 meter tellende X-300 Integrator.

De Raven is veelvuldig gebruikt op missie in Afghanistan. De X-300 Integrator kan zowel op land als op zee worden ingezet. Dit systeem verving de ScanEagle, die door Defensie veel in Mali en Somalië is ingezet.