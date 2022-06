Vandaag is een belangrijke dag voor de PvdA en GroenLinks. Waarschijnlijk wordt er een eerste voorzichtige stap gezet op weg naar een verdere samensmelting van de partijen, al is van een partijfusie nog lang geen sprake. Rond het middaguur wordt duidelijk of de leden van beide partijen het een goed idee vinden dat de fracties van de Eerste Kamer na de verkiezingen van volgend jaar samengaan.

"Noem mij een partij met zo veel oud-leiders", twitterde oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher deze week.

Het kan niemand zijn ontgaan dat er deze dagen door de leden van de sociaaldemocraten en die van GroenLinks wordt gestemd over een fractiefusie in de Eerste Kamer.

Wouter Bos, Job Cohen, Diederik Samsom (allen voor) en Ad Melkert (tegen) roerden zich publiekelijk in het debat over waarom de fracties wel of niet samen moeten gaan in de senaat. Daar komen partijprominenten als Frans Timmermans (voor) en Hans Spekman (tegen) nog bij. Bij GroenLinks heerst hetzelfde beeld.

Het voornemen tot linkse samenwerking is niet nieuw. Het meest vergaande voorbeeld stamt uit 1972. Toen gingen de PvdA, D66 en PPR (een voorloper van GroenLinks) met een gezamenlijk programma de verkiezingen in.

De afgelopen jaren was er her en der een opleving van een samenwerking, maar het bleef vaak bij eenmalige acties.

Niemand durft het woord fusie in de mond te nemen

Zo dienden PvdA, GroenLinks en SP in september 2017 voor het eerst samen een wetsvoorstel in, over het aanpakken van zogeheten payrollbedrijven. In maart 2020 drongen de drie linkse partijen er samen bij het kabinet op aan dat een geplande belastingverlaging voor multinationals van tafel moest.

Dit soort verbondjes bleven onschuldig zolang het woord 'fusie' maar niet viel. Maar de vrijblijvendheid verdween langzaam naar de achtergrond in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar maart - en daarmee ook de behoefte van de SP om gezamenlijk op te trekken.

GroenLinks en PvdA sloegen de handen ineen met de duidelijke boodschap: we gaan samen in een coalitie of helemaal niet. Het werd het laatste, waardoor het ook makkelijker werd om met alternatieve plannen te komen.

Sindsdien wordt de samenwerking tussen de partijen steeds concreter. De fracties in de Tweede Kamer vergaderen regelmatig samen en voeren bij debatten zo nu en dan het woord voor elkaar. Ook in de Eerste Kamer wordt al langere tijd samengewerkt.

Senatoren Mei Li Vos (PdvA) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) zien het dan ook wel zitten om volgend jaar officieel één fractie te vormen, zo vertelden beide fractievoorzitters een week geleden in Nieuwsuur. Ook beide partijbesturen staan erachter.

Eerste stap is vooral een intentieverklaring

Maar voordat dit gaat gebeuren, zijn vandaag eerst de leden aan zet. Vinden zij het ook een goed idee? De verwachting is van wel. Op bijeenkomsten van beide partijen werden al vaker moties aangenomen waarin werd gepleit voor verdere linkse samenwerking.

Bovendien is wat er vandaag op tafel ligt een voorzichtige stap. Als de leden akkoord gaan, behouden beide partijen gewoon hun eigen statuten en eigen kieslijsten met eigen kandidaten. De Eerste Kamerleden zitten ook nog steeds voor hun eigen partij in de senaat.

In de praktijk verandert er wel iets voor de senatoren. Ze zullen samen vergaderen, de portefeuilles onderling verdelen en langs dezelfde lijn stemmen - dus echt functioneren als één fractie.

Het is de concreetste stap richting een fusie in jaren, al is dat nog toekomstmuziek. De term wordt nog steeds angstvallig gemeden door beide partijen. De uitkomst van de ledenraadpleging van vandaag zit ergens tussen een symbolische stap en een fusie in. Het lijkt misschien eerder op een soort intentieverklaring.