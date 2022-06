Het kabinet gaat tientallen miljarden extra uitgeven via aparte fondsen. Geld dat is bedoeld om de stikstof- en klimaatproblemen op te lossen. Maar het kabinet blinkt niet uit bij de uitvoering van dit soort grote projecten. Bovendien komt hiermee het budgetrecht van de Kamer nog verder onder druk te staan.

Dat waren de fikse waarschuwingen van de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei waarop alle ministeries verantwoording afleggen over de uitgaven van het afgelopen jaar.

De Algemene Rekenkamer controleert of dit volgens de juiste regels is gebeurd. Kamer en kabinet debatteren vandaag over de dikke rapporten die dat hebben opgeleverd.

Er werden die dag harde noten gekraakt. Maar liefst ruim 15 miljard euro aan kabinetsuitgaven waren vorig jaar niet op orde. Dat lijkt een jaarlijks ritueel te worden en daar waarschuwt de Rekenkamer juist voor.

Problemen structureel van aard

De overheidsuitgaven zijn in de woorden van de Rekenkamer al "in historisch opzicht opmerkelijk ruimhartig". Er gaat onder andere meer geld naar Defensie en de oorlog in Oekraïne zorgt ook voor meer uitgaven in Nederland.

Daar komt de oprichting van de klimaatfondsen nog bovenop. Als je dan niet leert van fouten uit het verleden, waarschuwde de Rekenkamer, dan ligt herhaling van bestaande problemen op de loer.

De laatste jaren zijn de problemen bij de overheidsuitgaven structureel van aard, zei Rekenkamer-president Arno Visser bij de presentatie van de lijvige rapporten in mei.

Zorgen om uitvoering en budgetrecht

De problemen doen zich bijvoorbeeld voor bij uitvoering van beleid. Er is vaak veel aandacht aan de voorkant als de plannen worden bedacht, maar dan zit het werk er nog niet op. De uitvoer wordt vaak op afstand geplaatst. "De schakel tussen beleid en uitvoer is het probleem", zei Visser.

Daar komt bij dat het budgetrecht van de Kamer, in de woorden van de Rekenkamer de hoeksteen van de democratie, met het optuigen van de klimaatfondsen van in totaal 60 miljard euro nog meer in het gedrang komt.

Vorig jaar gaf het kabinet voor 1,6 miljard euro aan begrotingsaanpassingen niet of niet op tijd door aan het parlement. In 2020 ging het om 1,8 miljard euro.

"Bij fondsen is het budgetrecht van de Kamer niet automatisch gewaarborgd", zei Visser daarover.

Ramp in slowmotion?

Zijn we dan met het optuigen van de stikstof- en klimaatfondsen getuigen van een ramp in slowmotion? Zulke grote woorden wilde Visser niet gebruiken. Maar over het totaalplaatje was hij "niet gerustgesteld".

Donderdag zal blijken of de Kamer, als controleur van de regering, dat wel is.