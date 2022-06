Vanuit de Tweede Kamer is verontwaardigd gereageerd op het klanttevredenheidsonderzoek van de Belastingdienst over onder meer het toeslagenstelsel. Sommige stellingen, die NU.nl heeft ingezien, zijn sturend en vooringenomen, vindt een groot deel van de Kamer. De vrees bestaat dat er draagvlak wordt gecreëerd voor een keiharde aanpak van fraude.

"Het is tenenkrommend hoe suggestief en leidend deze vragen zijn", zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee.

"Het is niet wetenschappelijk verantwoord, totaal onevenwichtig en er wordt op geen enkele manier aan gerefereerd dat de Belastingdienst zelf het vertrouwen heeft ondermijnd en aangetast", aldus Van der Lee. Hij wil dan ook niet dat er iets met de resultaten wordt gedaan. "De uitkomsten zijn per definitie onbetrouwbaar."

SP'er Renske Leijten vraagt zich af met welk doel deze vragen zijn opgesteld. "Met dit soort stellingen sorteer je erop voor om mensen die een klein foutje maken te bestempelen als fraudeur. Die vooringenomenheid moet je weglaten."

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt noemt het onderzoek niet neutraal. "Het gaat hier wel over de fraude, maar niet over het feit dat de Belastingdienst jarenlang de wet heeft overtreden. De vragen in hetzelfde onderzoek waren vorig jaar wel neutraal."

Enkele opvallende stellingen waarbij respondenten kunnen aangeven of zij het ermee eens of oneens zijn Het is lastig om het land te regeren als mensen sjoemelen met toeslagen

Ik ben er trots op dat Nederland een toeslagenstelsel heeft

Eerlijk zijn over toeslagen is het juiste om te doen

Het is spijtig dat de samenleving schade ondervindt van mensen die oneerlijk omgaan met toeslagen

Het is teleurstellend dat sommige mensen sjoemelen met toeslagen

'Hebben ze dan niets geleerd?'

Over de stelling 'Het is lastig om het land te regeren als mensen sjoemelen met toeslagen' zegt Omtzigt: "Stel dat 90 procent het hiermee eens is, dan kun je daar makkelijk een verkeerde conclusie uit trekken."

PvdA'er Henk Nijboer hekelt de stelling 'Het is spijtig dat de samenleving schade ondervindt van mensen die oneerlijk omgaan met toeslagen'. "Er wordt hier net gedaan alsof de problemen bij de kinderopvangtoeslag de schuld zijn van de toeslagenouders, maar het is juist andersom. De ouders zijn de vernieling in geholpen door de Belastingdienst. Pijnlijk."

Leijten vindt het opmerkelijk dat de Belastingdienst zich hier lijkt in te dekken voor een hard optreden tegen fraudeurs. "Iedereen wil dat fraude wordt opgespoord. Maar het gaat erom dat dat veel te streng gebeurde bij het toeslagenschandaal. Na alle excuses vanuit de Belastingdiensten en het kabinet komen dan nu deze vragen. Hebben ze dan niets geleerd?"

Farid Azarkan van DENK vermoedt dat de fiscus vooral bezig is zijn eigen straatje schoon te vegen. "De Belastingdienst heeft een gigantisch imagoprobleem. Er is sprake van institutioneel racisme bij de organisatie. Dat is nogal wat. Vroeger was je trots als je bij de Belastingdienst werkte, nu is het bij wijze van spreken een racistisch zooitje."

Renske Leijten en Pieter Omtzigt tijdens een eerder debat. Renske Leijten en Pieter Omtzigt tijdens een eerder debat. Foto: ANP

Ook vragen uit coalitie

Ook vanuit de coalitie zijn er er vragen over de onderzoeksopzet. "Woorden als 'lastig', 'eerlijk' en 'spijtig' appelleren aan een rechtvaardigheidsgevoel. Ik snap dat mensen dat als sturend ervaren", zegt Inge van Dijk (CDA).

Voor Folkert Idsinga (VVD) is het nog onduidelijk hoe de vragen bijdragen aan het klanttevredenheidsonderzoek. "Ik ben benieuwd naar de respons en de uitkomsten', laat de VVD'er weten. D66 wilde niet reageren, de ChristenUnie zegt geen tijd te hebben voor een reactie.

Alle parlementariërs benadrukken dat er niets mis is met onderzoek doen, zolang het maar zorgvuldig, neutraal en representatief is.

'Niet de indruk dat fiscus geïnteresseerd is in imago'

Peter Lugtig, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en expert op het gebied van vragenlijstonderzoek, ziet dit soort stellingen vaker terugkomen in de wetenschap, maar er moet wel altijd een balans zijn. "Je wil natuurlijk niet dat alleen de positieve vragen de overhand krijgen. Als je een onderzoek netjes wil doen, dan moet je balanceren met je vragen."

Lugtig ziet in dit geval dat mensen geneigd kunnen zijn een bepaald antwoord te geven. "Ik heb niet de indruk dat de Belastingdienst echt geïnteresseerd is in zijn imago, maar meer op zoek is naar positieve bevestiging." Dat er bijvoorbeeld geen stellingen over coulance richting toeslagenouders tussen zitten, noemt hij "scheef".

Belastingdienst: Vragen zijn niet sturend

Het onderzoek, de Fiscale Monitor, wordt sinds 1994 ieder jaar gehouden en loopt nog tot het einde van deze maand.

Met de resultaten wil de Belastingdienst te weten komen of de dienstverlening verbetert of verslechtert, laat een woordvoerder van het ministerie van Financiën in een schriftelijke reactie weten. "Maar ook hoe het vertrouwen in onze organisatie zich ontwikkelt en hoe het gaat met de belastingmoraal."

De vragen waar Kamerleden zo verbaasd over zijn, meten de belastingmoraal. "Een onderdeel van de belastingmoraal is de houding van mensen tegenover fraude en hoe zij aankijken tegen fraude met belastingen of toeslagen."

De vragen zijn door een onderzoeksbureau getest. Daaruit kwam volgens het ministerie niet naar voren dat de vragen sturend zijn. "De fiscale monitor is voortdurend in ontwikkeling en daarbij staat de Belastingdienst open voor veranderingen en verbeteringen."