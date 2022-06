Oud-minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een val van zijn racefiets in Monster. Een 42-jarige vrouw uit die plaats is aangehouden op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Zij raakte Dekker niet aan vanwege zijn werk als oud-minister, maar vanwege de manier waarop hij daar fietste, laat een politiewoordvoerder aan NU.nl weten.

De vrouw werd eerder nog verdacht van poging tot doodslag en van poging tot zware mishandeling. Die verdenking is in de loop van de woensdag aangepast.

Het ongeluk gebeurde op dinsdag rond 20.00 uur op het Schelpenpad in het Zuid-Hollandse dorp. Volgens De Telegraaf zagen ooggetuigen de oud-minister hard fietsen, waarop een wandelende vrouw hem bij zijn arm pakte. Dat zou de oorzaak van zijn val zijn geweest.

De 47-jarige Dekker werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij met onder andere gebroken ribben, een gebroken bekken en een gebroken sleutelbeen, laten VVD-Kamerleden aan de krant weten.

Dekker raakte eerder al eens gewond tijdens het wielrennen. In 2013 kwam hij hard ten val na het ontwijken van een hond. Dekker brak daarbij een sleutelbeen, elleboog, rib en pols. Hij verscheen daardoor met beide armen in een mitella en een rietje in zijn drinkglas in de Tweede Kamer.

Twee jaar later brak hij op vakantie in Spanje zijn heup door een valpartij met de racefiets.