De fracties van de PvdA en GroenLinks gaan de voorjaarsnota niet steunen, melden ze dinsdag in een verklaring. Volgens de partijen is er onvoldoende steun voor mensen die in de financiële problemen komen door inflatie.

GroenLinks en de PvdA willen onder meer een extra toeslag van 500 euro voor mensen die zorgtoeslag krijgen. Ook vinden ze dat de huurprijzen van alle sociale huurwoningen bevroren moeten worden en omlaag moeten als de huizen niet goed geïsoleerd zijn. De ruim 2,5 miljard euro die nodig is hiervoor, willen de partijen bij bedrijven halen "die door de energiecrisis juist extra veel winst maken".

De coalitie heeft in de Tweede Kamer genoeg zetels voor een meerderheid, maar komt ze in de Eerste Kamer tekort. De twee linkse partijen konden de coalitie daar aan een meerderheid helpen, maar nu zal het kabinet steun moeten zoeken bij bijvoorbeeld de rechtse fractie-Nanninga.

Premier Mark Rutte en financiënminister Sigrid Kaag maakten vorige maand een ronde langs alle politieke partijen om over de nota te praten. Na afloop van hun gesprek met de bewindslieden uitten GroenLinks en de PvdA al hun teleurstelling. "We misten de urgentie", zei Klaver achteraf.

Partijleider Jesse Klaver (GroenLinks) en fractieleider Attje Kuiken (PvdA) steunen het plan om een gezamenlijke fractie te vormen in de senaat. Aanstaande zaterdag wordt duidelijk of de leden van hun partijen daar ook mee instemmen.