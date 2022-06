Na jarenlang op een houtje bijten mag Defensie de komende jaren miljarden euro's besteden. De grootste investering sinds het einde van de Koude Oorlog moet de krijgsmacht uit het slop trekken. Maar deze klus zal niet van de ene op de andere dag geklaard zijn.

De bezuinigingen hebben diepe sporen nagelaten bij Defensie. Het vastgoed is in slechte staat, materieel staat ongebruikt en verwaarloosd in de schuur en er zijn duizenden vacatures.

De draai naar investeren was al gemaakt, maar de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot nog meer miljarden. Hiermee haalt Nederland in 2024 en 2025 zelfs de NAVO-norm. Dat betekent dat een land 2 procent van zijn bbp (bruto binnenlands product) uitgeeft aan de krijgsmacht.

Nederland hield zich hier sinds het einde van de Koude Oorlog niet meer aan. Hoewel CDA, ChristenUnie, VVD en FVD op termijn wel naar de norm wilden toegroeien, was het alleen de SGP die van de 2 procent al jaren een punt maakt.

Door de Russische inval in Oekraïne is defensie plots een prioriteit geworden van meer partijen. Een motie van D66 om sneller meer te investeren in de krijgsmacht kreeg zelfs steun van PvdA en GroenLinks.

Het boodschappenlijstje van Ollongren is lang

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) mag nu jaarlijks 5 miljard euro extra uitgeven. Het boodschappenlijstje is dan ook lang.

"Het zijn vooral reparaties", legt Defensie-expert Peter Wijninga uit. Hij is zelf oud-militair en anno nu verbonden aan het The Hague Centre for Strategic Studies. "De landmacht krijgt bijvoorbeeld een nieuw raketsysteem. Die hadden we ooit, maar hebben we in 2014 wegbezuinigd en verkocht. Nota bene aan Finland."

Wijninga had de extra miljarden zonder de oorlog in Oekraïne nooit voor mogelijk gehouden. "Er was natuurlijk al 3 miljard toegezegd waar we een eind mee konden komen. Maar nu zie je dat we door kunnen pakken."

102 Zo gaat Defensie de extra miljarden besteden

Defensie kampt met zeer slecht imago

Het geld biedt Defensie weer perspectief. Maar het grote probleem waar de krijgsmacht mee kampt, is het personeelstekort. "Het was 25 jaar lang kommer en kwel. Er gebeurden incidenten die op het beleid terug zijn te voeren en het imago was ronduit slecht. Het salaris was bovendien veel te laag. Werken bij Defensie was niet aantrekkelijk", vertelt Wijninga.

Het duidelijkste voorbeeld stamt misschien wel uit 2015. Er kwamen toen berichten naar buiten dat militairen door een gebrek aan kogels zelf "pang, pang, pang!" moesten roepen bij het oefenen.

Een nieuwe cao moet nu het tij gaan keren. De lagere rangen gaan er zo'n 20 procent in loon op vooruit. Wijninga: "Dat geeft wel aan hoe groot het gat was."

'Nederland is geen supermacht'

De plannen zijn over het algemeen positief ontvangen in de Kamer, al is onder andere de SP kritisch. "Het is zeer terecht dat het personeel er geld bij krijgt. Maar tot zover het positieve verhaal", zegt Kamerlid Jasper van Dijk. Hij vreest dat Defensie doorslaat. "Nederland is geen supermacht. We moeten niet mee willen doen met de grote jongens."

De VVD vindt dat Defensie wel de juiste prioriteiten stelt. Kamerlid Peter Valstar is vooral blij dat de basis weer hersteld wordt. "We moeten ook niet de illusie hebben dat we ons eigen grondgebied kunnen verdedigen. De NAVO zie ik als een puzzel waarin ieder land een eigen stukje legt."

Zo investeert Nederland duidelijk in slagkracht met extra F-35-straaljagers, extra bewapende Reaper-drones, lucht- en raketverdedigingen (ter land, ter zee en in de lucht), het verzamelen van inlichtingen en de special forces, legt Wijninga uit. Voor de tanks kunnen we aankloppen bij Duitsland, waarmee de landmacht steeds verder integreert.

Kan het geld wel uitgegeven worden?

Valstar tempert wel de verwachtingen. "Je kan niet even een supermarkt in lopen en de dingen kopen die je wilt hebben", aldus de VVD'er. Dat is inderdaad een veelgehoorde vraag: kán Ollongren al dit geld wel uitgeven? Nederland is niet het enige land dat vanwege de oorlog aast op extra materieel.

De investeringen die Defensie wil doen, zullen sowieso niet van de ene op de andere dag klaar zijn, legt Wijninga uit. "Je zal het moeten uitsmeren over een periode van meerdere jaren."

Ook het vinden van voldoende personeel kost tijd. Er zijn veel meer technici, logistieke planners, chauffeurs en verpleegkundigen nodig om de troepen te ondersteunen. Daarmee kunnen er weer meerdere missies langduriger uitgevoerd worden en kunnen er meer oefeningen plaatsvinden.

Ollongren zei woensdag dan ook de "eerste stappen te zetten naar de krijgsmacht die we over tien à vijftien jaar willen hebben".