Het inmiddels vertrokken PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat bleef niet beperkt tot zijn privésfeer, in tegenstelling tot wat hij zelf beweerde. Dat is donderdag de conclusie van het onafhankelijk onderzoek dat de PvdA had ingesteld naar aanleiding van meldingen van een aantal vrouwen.

Het onderzoeksbureau Bezemer & Schubad sprak in totaal met drie meldsters. Ook sprak het met verschillende personen uit de politieke en privéomgeving van Van Dijk.

Het is "aannemelijk dat meldsters zich grensoverschrijdend en/of ongewenst voelen behandeld", staat in een samenvatting van het onderzoek. "Zij zijn belogen en bedrogen, hen is pijn en verdriet gedaan."

Een van de meldsters is in "ernstige (beroepsmatige) gewetensnood gebracht en de politieke ambities van een ander zijn gefrustreerd", aldus de samenvatting van het rapport.

De PvdA is geschrokken van de bevindingen. De partijtop heeft besloten dat Van Dijk niet meer welkom is in de PvdA-fractie.

Van Dijk gaat in beroep tegen berisping

Van Dijk heeft de beschuldigingen altijd weersproken. "Dit onderzoek is gestart vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Ik heb die beschuldigingen altijd ontkend en ook B&S (onderzoeksbureau Bezemer & Schubad, red.) neemt hier geen standpunt over in", laat hij in een reactie op Twitter weten.

Hij baseert zijn conclusie op het feit dat de meldsters zich ongewenst behandeld "voelen".

Volgens Van Dijk zijn twee van de drie meldsters vrouwen met wie hij een relatie heeft gehad. Met de andere vrouw zou hij een affaire hebben gehad. "Dit waren relaties op basis van gelijkwaardigheid", schrijft Van Dijk. Hij benadrukt dat er geen sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Van Dijk gaat in beroep tegen de berisping van de PvdA.

Van Dijk zou ook interne partijcodes hebben overtreden

Toen Van Dijk in februari van dit jaar werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, gaf hij een summiere verklaring. Daarin leek het om een privékwestie te gaan. "In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest", was zijn reactie destijds.

Die stelling doet het onderzoeksbureau nu af als "niet overtuigend in het licht van de opbrengst van het onderzoek."

Van Dijk heeft volgens het onderzoeksbureau ook de interne PvdA-normen geschonden, zelfs als die "met gepaste terughoudendheid" worden toegepast.

Het gaat er daarbij onder meer om dat een PvdA'er zich ervan bewust is dat gedrag in het privéleven invloed kan hebben op het werk. "Het is van belang dat privérelaties het professioneel functioneren niet beïnvloeden of kunnen beïnvloeden", luidt een van de regels.

Kuiken: 'Conclusies zijn pijnlijk en ernstig'

Het partijbestuur is, ondanks het eigen verzoek tot een onderzoek, geschrokken van de conclusies.

"De bevindingen van het onafhankelijk onderzoek zijn verdrietig en ernstig en op geen enkele manier te verenigen met de positie van volksvertegenwoordiger namens de PvdA", schrijft partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent in een korte verklaring.

Fractievoorzitter in de Tweede Kamer Attje Kuiken noemt het goed dat het onderzoek nu is afgerond. "De conclusies zijn pijnlijk en ernstig. De fractie neemt het besluit van het partijbestuur over. Dat betekent dat er voor Gijs van Dijk geen plaats meer is in de PvdA-Tweede Kamerfractie."

Van Dijk kwam in 2017 in de Tweede Kamer. Daarvoor zat hij in het bestuur van vakbond FNV. Hij voerde de afgelopen jaren vooral het woord over de arbeidsmarkt.