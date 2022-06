Als het aan de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Carola Schouten (Armoedebeleid) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) ligt, moet er meer focus komen op het regelen van een woonplek voor daklozen dan op het bieden van opvang. De Kamer moet nog wel akkoord gaan met de plannen, die eind dit jaar worden gepresenteerd.

De bewindspersonen willen structureel 65 miljoen euro per jaar extra beschikbaar stellen voor de nieuwe plannen voor de aanpak van dakloosheid. Dat schrijven ze donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Daklozenopvang bevordert het herstel van mensen niet, stellen De Jonge, Schouten en Van Ooijen. Volgens de kabinetsleden zijn dakloze mensen die in een opvang verblijven bijna altijd beter af met een eigen woonplek.

Daarom willen de bewindslieden, ook voor mensen die dakloos dreigen te raken, extra woonplekken realiseren in Nederland. De drie kabinetsleden beloven in de nieuwe aanpak bovendien meer nadruk op het voorkomen van dakloosheid.

Als het aan De Jonge, Schouten en Van Ooijen ligt, komt er een langetermijnaanpak dakloosheid 2023-2030. Daarbij moeten ervaringsdeskundigen een belangrijke rol krijgen.

Stijging aantal daklozen gestopt in 2021

Op 1 januari 2021 telde Nederland volgens het CBS 32.000 daklozen. Een jaar eerder waren dat er ruim 36.000, waarmee de jarenlange stijging sinds de eerste tellingen in 2009 was gestopt.

Het aandeel 18- tot 27-jarigen onder de groep daklozen daalde van 35 procent begin 2016 naar 18 procent op 1 januari 2021. Op 1 januari 2021 was 80 procent van de daklozen man. 37 procent verbleef in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht.