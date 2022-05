Er is Kamerbreed positief gereageerd op het akkoord op hoofdlijnen dat Schiphol dinsdag met de vakbonden sloot, maar de problemen op de luchthaven zijn daarmee niet in één klap opgelost. Ook komende zomer zullen er lange rijen zijn, waarschuwden Schiphol-topman Dick Benschop en Joost van Doesburg van FNV Schiphol.

"Is dit voldoende om de lange rijen deze zomer te voorkomen? Ik denk het niet, maar flauwvallende reizigers en beveiligers zullen we volgend jaar niet nog eens zien", zei Van Doesburg.

Benschop is hoopvol en denkt dat de drukte onder controle te houden is door de afspraken met het personeel en een andere werkwijze op de luchthaven. "Ik ga niet op goed geluk de zomer in."

Benschop en Van Doesburg waren dinsdag in de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven over de problemen op Schiphol.

Op de luchthaven is het al weken chaotisch. Door personeelsgebrek en een enorme reislust staan er lange rijen voor de veiligheidscontrole. Passagiers moeten soms uren wachten voordat ze bij hun gate aankomen. Sommigen missen zelfs hun vlucht.

Toeval of niet, vlak voor het gesprek werd bekend dat er een akkoord op hoofdlijnen is gesloten door de vakbonden en Schiphol. Daarmee zijn de dreigende stakingen komende zomer van de baan.

Geen garanties voor een vlekkeloze zomerKamerleden waren hier tevreden over, maar zaten ook nog met vragen. "Hoe krijgen we Schiphol weer aan het draaien in de zomer?", wilde VVD'er Daniel Koerhuis weten.

CDA-Kamerlid Harry van der Molen kon zich herinneren dat beide mannen vorig jaar nog verschillend antwoordden op de vraag of de luchthaven klaar was voor komende zomer. Zitten ze nu wel op één lijn?

SP'er Mahir Alkaya hekelde vooral dat Schiphol de laatste jaren veel werk uitbesteedde. "Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

"Garanties voor een vlekkeloze zomer kwamen er niet, maar Benschop en Van Doesburg straalden dit keer wel eensgezindheid uit over wat er moet gebeuren. Het roer moet om bij Schiphol, vinden de werknemers al geruime tijd. Daar sluit de werkgever zich inmiddels bij aan.

Flexibilisering en uitbesteding

In 2016 was het beleid puur gericht op de kosten zoveel mogelijk omlaag brengen. Alle betrokken partijen waren het daar toen mee eens, bracht Benschop in herinnering. "We hebben lang op groei en kosten gestuurd. Daar waren we allemaal bij." Het verklaart de lange rijen voor de met personeelstekort kampende beveiliging.

Schiphol was het afgelopen decennium ook onderdeel van de bredere trend van flexibilisering en uitbesteding, erkende Benschop. Er werken ook veel mensen via uitzendbureaus. Benschop: "Dat is ons gezicht aan de reizigers. Wat zijn we aan het doen?

"Er werken op dit moment vier schoonmaakbedrijven, vijf beveiligingsbedrijven en acht afhandelingsbedrijven op de luchthaven. "Waarom wordt er uitbesteed wat niet uitbesteed moet worden?", vroeg Van Doesburg zich af.

Volgens Van Doesburg zijn de problemen te wijten aan "de race naar beneden" en aan de grootste aandeelhouder: de Rijksoverheid. "Schiphol moest geld in laatje brengen."

De overheid is voor 70 procent aandeelhouder van Schiphol. Over de jaren 2021 en 2020 werd er vanwege de coronacrisis geen winst uitgekeerd aan de Staat. Maar in 2018 - het laatste 'normale jaar' in de luchtvaart - werd er 82 miljoen euro aan dividend uitgekeerd.

Met betere arbeidsvoorwaarden én met betere maatregelen voor de doorstroming van passagiers, moeten de problemen op termijn worden opgelost. Maar Benschop weet ook: "Er zijn altijd grenzen op Schiphol. Milieugrenzen en nu ook personeelsgrenzen. Daar moeten we op een verantwoorde manier binnen blijven."