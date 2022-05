Het kabinet erkent dat er binnen het intensief toezicht van de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme, maar draait tegelijkertijd om de verantwoordelijkheid en gevolgen voor eventuele slachtoffers heen. In het verleden plaatste de fiscus mensen zonder geldige reden op een fraudelijst. Uit onderzoek van adviesbureau PwC is gebleken dat nationaliteit of een gift aan een moskee hierbij ook een rol kon spelen.

"Uiterst pijnlijk", noemt staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) de conclusie dat er binnen de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme.

Tegelijkertijd wil het kabinet niet spreken van directe discriminatie. "Of hiervan sprake is, moet per geval (of groep van vergelijkbare gevallen) worden beoordeeld en vastgesteld."

PwC deed het afgelopen jaar onderzoek naar de fraudelijst. Er bleken werkinstructies te bestaan waarin stond dat er gelet moest worden op bepaalde persoonskenmerken, zoals nationaliteit. Ook werd er een daderprofiel gemaakt. Mensen met een "laag inkomen, (boven)modaal loon volgens een aangifte, doorgaans jong, vaak geen fiscale partner, veelal man en vaak van buitenlandse afkomst" werden extra in de gaten gehouden.

Op welke schaal deze handleiding gebruikt is binnen de fiscus valt volgens PwC niet te reconstrueren. Van Rij benadrukt dat het daarom "moeilijk en misschien onmogelijk" is om op individueel niveau te beoordelen of een persoon op de fraudelijst gediscrimineerd is. In algemene zin kan hij ook geen uitspraken doen over mogelijke discriminatie.

Wel is de landsadvocaat gevraagd om advies over de juridische gevolgen van een mogelijke schending van grondrechten.

Kabinet maakt er een definitiekwestie van

Het kabinet onderscheid tussen de termen directe discriminatie en institutioneel racisme. Alleen dat eerste begrip heeft een juridische grondslag. Als personen zich hieraan schuldig maken kunnen zij strafrechtelijk vervolgd worden.

Bij institutioneel racisme ligt dit ingewikkelder. Dit begrip is niet verankerd in de wetgeving. Er is volgens het College voor de Rechten van de Mens (het College) sprake van institutioneel racisme als het gaat om "typisch ingebakken, structurele mechanismen, procedures, gewoontes of gedragsvormen, die in veel verschillende verschijningsvormen kunnen voorkomen en vaak op indirecte, soms lastig herkenbare wijze een nadeel opleveren voor bepaalde groepen mensen op grond van hun afkomst". Het kabinet neemt deze definitie over.

Bij institutioneel racisme is een kwade intentie dus niet vereist. Volgens van Rij zat er bij de Belastingdienst ook "geen beleid achter" en werd er gewerkt "zonder kwade trouw".

De staatssecretaris benadrukt ook dat het niet bij de hele fiscus speelde. Het ging om de handelswijze van "een aantal medewerkers". Er zijn gesprekken gevoerd met betrokken medewerkers en het management over de uitkomsten van PwC. Er zijn geen mensen voor ontslagen.

Voor duizenden mensen had plek op de lijst grote gevolgen

Het gaat om de zogeheten Fraude Signalering Voorziening (FSV). In dit systeem registreerde de Belastingdienst in het verleden zo'n 279.000 mensen, zonder dat die hiervan wisten. Ze konden op de fraudelijst terechtkomen door verschillende redenen en werden door de Belastingdienst jarenlang als vermoedelijke fraudeur beschouwd.

Voor sommigen had dit grote gevolgen. Zo werden er bijvoorbeeld betalingsregelingen of toegang tot de minnelijke schuldregeling afgewezen. De fiscus stopte in februari 2020 met het gebruik van de lijst.

Het kabinet is momenteel bezig met het ontwerpen van een compensatieregeling voor mensen die zulke directe gevolgen hebben ondervonden. Dit zou naar schatting gaan om een groep tussen de 5.000 en 15.000 gedupeerden.