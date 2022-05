Staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) overweegt zogenoemde kleine spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingaanslag op hun spaargeld in box 3 toch te compenseren.

De overheid ging uit van een vastgesteld rendement, dat vooral spaarders niet haalden. Zodoende heeft deze groep de afgelopen jaren te veel belasting betaald.

De Hoge Raad bepaalde dat de belastingbetalers die hiertegen beroep hebben aangetekend recht hebben op compensatie. Het kabinet heeft hier inmiddels 2,8 miljard euro voor uitgetrokken. Maar de veel grotere groep die dat niet deed, heeft daar geen recht op, oordeelde de hoogste rechter afgelopen vrijdag.

De overheid moet "eerlijk en betrouwbaar handelen", vindt SP-Kamerlid Mahir Alkaya. Daarom moet het kabinet alle spaarders in box 3 compenseren. "Voor veel mensen is dat spaargeld hun pensioen", aldus Alkaya.

Meerdere Kamerleden waren teleurgesteld door de uitspraak. Het zou een signaal naar de samenleving kunnen zijn dat je voor de zekerheid altijd bezwaar moet maken tegen je belastingaanslag. Dat zorgt voor een enorme administratieve druk op de Belastingdienst. "Ik zie de no cure no pay-bedrijven al als paddenstoelen uit de grond poppen", zei CDA-Kamerlid Inge van Dijk.

Breder leeft ook de gedachte dat er geen reden is om miljonairs tegemoet te komen. "We willen kleinere spaarders ontzien, maar grote spaarders moeten we niet per se compenseren", aldus PvdA'er Henk Nijboer.

Kabinet worstelt met vraag over compensatie

Van Rij worstelt al langer met deze vraag. Enerzijds is het nu duidelijk dat deze groep geen recht heeft op compensatie. "Anders krijg je een nieuwe discussies over aanslagen uit het verleden. Dan wordt het wel heel ingewikkeld", antwoordde Van Rij op vragen van Alkaya.

Aan de andere kant heeft de voltallige Kamer hem gevraagd ook na te denken over een vergoeding voor "kleine spaarders" die geen bezwaar hebben gemaakt. "We gaan alles op een rijtje zetten", zei Van Rij.

De bewindsman rekende alvast voor dat iedereen compenseren 4 miljard euro kost. Dan kom je dus ook miljonairs tegemoet die volgens Van Rij de belastingaanslag wel "kunnen leien". "Als je niets doet, dan kost het 0 miljard. Doe je iets alleen voor de kleine spaarders, zit je ergens daar tussenin. We gaan dat zorgvuldig uitzoeken en komen erop terug."

Derk Jan Eppink, het JA21-Kamerlid dat de unaniem aangenomen motie om kleine spaarders als eersten te compenseren indiende, is blij dat het kabinet deze optie ook na de rechterlijke uitspraak openhoudt. "Ik hoop dat de staatssecretaris de motie ziet als een sociaal, moreel fundament voor het fiscaal beleid in deze kwestie."