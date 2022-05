Het begrotingstekort van Nederland stijgt dit jaar naar 3,4 procent en komt daarmee weer boven de Europese norm van 3 procent. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van het ministerie van Financiën. Dit jaar doet het kabinet flink meer uitgaven, die gedekt zullen worden door hogere inkomens en bedrijven meer belasting te laten betalen.

Bij de Voorjaarsnota kan de lopende begroting worden aangepast. Het zijn doorgaans noemenswaardige wijzigingen, maar het is niet zo dat het volledige kabinetsbeleid op de schop gaat. Dat is dit keer anders. Er moet voor veel geld worden vertimmerd omdat de wereld er nu een stuk anders uitziet dan toen de kabinetsplannen werden geschreven.

Dat komt met name door de oorlog in Oekraïne. Daardoor zijn de energieprijzen gigantisch gestegen, waardoor het kabinet meer geld uitgeeft om mensen te compenseren voor de hoge energierekening.

Daarbij was er de Kamerbrede oproep om nog meer te investeren in defensie, want door de Russische agressie is vrede geen vanzelfsprekendheid meer. Eerder lekte al uit dat Defensie er 2,4 miljard euro bij krijgt zodat in 2024 en 2025 de NAVO-norm wordt gehaald. Het gaat om "noodzakelijke investeringen, benadrukte minister van Financiën Sigrid Kaag vrijdag.

Ook wordt er zo'n 2,5 miljard euro uitgetrokken om het minimumloon te verhogen met 7,5 procent. De koppeling met de AOW blijft bestaan, heeft het kabinet besloten.

De extra uitgaven dekt de coalitie vooral door hogere inkomens en bedrijven meer belasting te laten betalen. Ook gaat de vennootschapsbelasting omhoog. Verder wordt er 2,2 miljard gesneden in drie fondsen (het Nationaal Groeifonds, het klimaatfonds en het stikstoffonds) om vooral extra te kunnen investeren in defensie. Kaag ziet dat niet als "snijden", maar als "herprioriteren". Bovendien gaat het maar om een relatief klein deel van de tientallen miljarden in de fondsen, zegt de minister vrijdag.

De doelen blijven overeind staan, net als het "overgrote deel" van het budget. Dat betekent dus ook dat het kabinet wat meer zal 'normeren', aldus Kaag. Het stellen van regels voor vervuilende bedrijven is volgens haar "een heel belangrijk element" van het klimaat- en natuurbeleid.

Belasting op spaargeld, mogelijke meevaller

De kwestie rondom de belasting op spaargeld speelt al langer. De Hoge Raad bepaalde eind vorig jaar dat in ieder geval de 60.000 spaarders die teveel belasting hebben betaald, gecompenseerd moeten worden. Dat kost de schatkist 2,8 miljard euro. Een kleine meevaller: belastingbetalers die geen, of te laat bezwaar hebben gemaakt, hoeven van de rechter niet te worden gecompenseerd, werd vandaag bekend.

Dat is een mogelijke miljardenmeevaller voor het kabinet, al heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) laten doorschemeren ook deze groep tegemoet te willen komen. Het prijskaartje kan in het duurste geval oplopen tot 11,7 miljard euro, bleek uit eerdere berekeningen van het ministerie van Financiën.

Vanwege de ingewikkelde puzzel en de hoge bedragen hadden coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in april al overleg met premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag (Financien) over de Voorjaarsnota.