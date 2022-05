De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gaat onderzoek doen naar archiefvorming bij het ministerie van Algemene Zaken, het departement van minister-president Mark Rutte. Woensdag bleek dat Rutte jarenlang sms'jes van zijn telefoon verwijderde, omdat zijn toestel naar eigen zeggen te weinig opslagruimte had. Sms'jes die de premier belangrijk vond, stuurde hij naar ambtenaren.

Tegen persbureau ANP zegt de inspectie dat het onderzoek naar het ministerie wordt gestart "op basis van de informatie die de afgelopen dagen bekend is geworden".

Doordat de premier zijn sms'jes verwijderde, valt volgens de Volkskrant niet te achterhalen of dat in lijn met de Archiefwet gebeurde. Volgens die wet moet de overheid belangrijke informatie behouden en toegankelijk maken. Op die manier kan de overheid verantwoording afleggen. Ook kan de informatie van nut zijn bij onderzoeken.

Doordat Rutte zijn berichten verwijderde, zijn ze ook niet meer via de Wet open overheid (Woo) op te vragen door journalisten of organisaties. Partijen wijzen donderdag in een Tweede Kamerdebat over de kwestie niet op de verwijderde berichten, maar op een patroon dat ze zien bij de minister-president. Ze spreken van een gebrek aan openheid, transparantie en vertrouwen.

"Het gaat niet om die stomme sms'jes, maar om het gesjoemel en gesjacher", zei PVV-leider Geert Wilders in de Tweede Kamer. Laurens Dassen van Volt wil dat bewindslieden wekelijks hun telefoon laten uitlezen, zoals dat in Noorwegen gebeurt.

"Het is een patroon", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij somde op dat dezelfde discussies werden gevoerd rondom de afschaffing van de dividendbelasting, de Teevendeal, de notulen van de ministerraad over de kinderopvangtoeslag, het bombardement op de Iraakse stad Hawija en het debat over de "functie elders" voor Pieter Omtzigt.

Rutte archiveerde binnen een half jaar 41 sms'jes

Uit berichtgeving van de Volkskrant blijkt donderdag dat Rutte in een half jaar tijd 41 zelf verstuurde sms'jes doorstuurde naar zijn hoogste ambtenaar. Dat gebeurde tussen eind 2019 en juni 2020. De berichten zijn coronagerelateerd.

Tussen de sms'jes die de premier archiveerde, zitten volgens de krant ook teksten als "super", "eens" en "8.40 uur".

De oppositie in de Kamer voelt zich belazerd en noemt het aantal van 41 onverklaarbaar klein. De oppositie kan zich moeilijk voorstellen dat hiermee alle relevante berichten openbaar zijn gemaakt. PVV-leider Geert Wilders sprak van een "beerput die hier opengaat".

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel schreven we over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Die wet bestaat niet meer. De Wet open overheid (Woo) is ervoor in de plaats gekomen per 1 mei 2022. Het bericht is aangepast.