De Tweede Kamer debatteert donderdag over het feit dat premier Mark Rutte jarenlang naar eigen goeddunken zelf sms'jes op zijn telefoon wiste. Daardoor zijn die niet meer beschikbaar als er documenten worden opgevraagd door journalisten of organisaties. Veel partijen willen het niet specifiek over die berichten hebben, maar over een patroon dat zij zien bij de minister-president van een gebrek aan openheid, transparantie en vertrouwen.

"Het gaat niet om die stomme sms'jes, maar om het gesjoemel en gesjacher", zei PVV-leider Geert Wilders in de Tweede Kamer.

"Het gaat over de democratische controleerbaarheid van onze premier", zei Laurens Dassen van Volt. "Als het gaat om transparantie, gaat de premier zijn eigen gang." Dassen wil dat bewindslieden wekelijks hun telefoon laten uitlezen, zoals dat in Noorwegen gebeurt.

"Het is een patroon", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij somde op dat dezelfde discussies werden gevoerd rondom de afschaffing van de dividendbelasting, de Teeven-deal, de notulen van de ministerraad over de kinderopvangtoeslag, het bombardement op de Irakese stad Hawija en de actieve herinnering rondom het debat over de "functie elders" voor Pieter Omtzigt.

SP-leider Lilian Marijnissen: "Dit is het zoveelste debat over de openheid die er dus niet is."

Coalitie was milder voor premier

Vanuit de coalitie werd mild gereageerd. Na enig aandringen kwam er voorzichtig een waardeoordeel van CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. "We kunnen alles tot in detail dichtregelen, maar er is ook zoiets als moreel handelen en deugd bij bewindspersonen zelf." Verder bleef het bij wat technische vragen aan de premier.

Net als Bontenbal wilde VVD'er Ulysse Ellian eerst de antwoorden van Rutte later in het debat afwachten, voordat hij een oordeel geeft of er inderdaad sprake is van een patroon van onwaarheden.

"Ik verzet me tegen het beeld dat het handelen van de minister-president per definitie fout is, zonder dat we weten wat de afwegingen van hem precies zijn", zei Ellian. "Ik zie geen leugenaar, maar ik zie wel dat dingen anders kunnen."

Rutte vindt dat hij zich aan de regels hield

De Raad van State oordeelde in april 2019 dat sms'jes en WhatsApp-berichten op zakelijke en privételefoons van bestuurders en ambtenaren onder de Wob vallen. Dat geldt "als deze in het kader van het werk zijn verstuurd", aldus de bestuursrechter destijds.

Rutte benadrukte dat hij zich hier aan heeft gehouden. Hij stuurde sms-berichten "die van belang zijn voor de bestuurlijke besluitvorming" door naar zijn medewerkers, die de berichten bewaarden.

Lange berichten die niet doorgestuurd konden worden, las Rutte voor, parafraseerde hij of gaf hij op hoofdlijnen door aan zijn personeel.

De regels over het bewaren van chatberichten binnen de overheid schrijven voor dat de verzender of ontvanger van de berichten eindverantwoordelijk is voor het bewaren ervan.

"Omdat ik berichten die ik van belang achtte voor de bestuurlijke besluitvorming doorstuur of in cc stuur naar de meest betrokken medewerker, hoefde ik deze berichten niet zelf te bewaren", liet Rutte gisteren al weten. Hij meende zich hiermee aan de regels te hebben houden.