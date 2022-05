Het kabinet wil al volgend jaar beginnen met het verhogen van het minimumloon, melden bronnen woensdag aan RTL Nieuws en NOS. Eerder zou het minimumloon vanaf 2024 omhooggaan, maar dat wordt nu dus een jaar eerder.

Het minimumloon voor iemand van 21 jaar of ouder bedraagt nu 1.725 euro bruto per maand. Het kabinet wilde dat bedrag in twee stappen met 7,5 procent verhogen in 2024 en 2025. Dat worden vanaf volgend jaar drie stappen, terwijl het percentage 7,5 blijft.

Bij de eerste stap stijgt het minimumloon mee met de stijging van de AOW, meldt de NOS. Het is onduidelijk of dit ook voor de twee andere stappen geldt. Het plan van het kabinet wordt waarschijnlijk vrijdag tijdens de ministerraad goedgekeurd.

Eerder wilde het kabinet de lonen niet mee laten stijgen met de AOW, maar daar kwam veel kritiek op vanuit de oppositie.

Ongeveer 15 procent van de jongeren tot 25 jaar verdient het minimumloon. Bij werknemers van 25 jaar en ouder is dit 3 procent.