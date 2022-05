Een eigen bijdrage voor ouders van kinderen die zorg nodig hebben als mogelijke bezuinigingsmaatregel in de jeugdzorg stuit op veel weerstand bij de oppositiepartijen. Ook de coalitie is kritisch, maar de partijen willen eerst een onderzoek afwachten.

"Hoe krijgen we die eigen bijdrage van tafel?", vroeg PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken zich af. "Het is een oliedom plan."

"Een eigen bijdrage raakt iedereen", zei SP'er Peter Kwint. "Het is een heel botte en lompe manier om geld op te halen." Lisa Westerveld van GroenLinks: "Een eigen bijdrage is een keiharde bezuiniging. Hoe kun je dat verantwoorden?"

Ook twijfel bij coalitie over bezuiniging

Ook bij coalitiepartijen vragen ze zich af of een eigen bijdrage nou zo'n goed idee is, maar de partijen willen eerst de precieze uitwerking en effecten van het plan zien. VVD'er Daan de Neef wees hier steevast op toen oppositiepartijen hem om een waardeoordeel vroegen.

CDA-Kamerlid Rene Peters maakte alvast duidelijk dat gezinnen in geldnood geen eigen kosten hoeven te maken. "Daar ga ik natuurlijk voor liggen", zei hij. Peters vindt het wel te verdedigen een eigen bijdrage van rijkere gezinnen te vragen.

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder heeft "zorgen" over een mogelijke eigen bijdrage. Hij vraagt zich af of het doel is de instroom te dempen, of dat de eigen bijdrage alleen een bezuiniging is. Dat laatste mag wat Ceder betreft niet de reden zijn.

D66 vindt het belangrijk dat de hoogcomplexe jeugdzorg er in ieder geval van moet worden uitgesloten, als die eigen bijdrage er al komt. De bezuiniging lijkt een worsteling voor de partij. "Maar ik moet me houden aan het coalitieakkoord en de financiële kaders", zei Kamerlid Rens Ramaekers.

Kabinet wil 500 miljoen bezuinigen op jeugdzorg

In dat coalitieakkoord staat dat het kabinet erover nadenkt om vanaf 2024 een eigen bijdrage te vragen van jongeren die hulp nodig hebben, of om de behandelduur te verkorten. Uiteindelijk staat er vanaf 2025 een structurele bezuiniging onder de streep.

De Eerste Kamer, waarin de coalitie geen meerderheid heeft, stemde al tegen deze bezuiniging.

De kosten voor de zorg in het algemeen lopen ieder jaar verder op. Het kabinet probeert die alsmaar stijgende uitgaven te beteugelen. Dit jaar gaat ruim een kwart (95 miljard euro) van de totale rijksuitgaven naar de zorg.

De zorg in het algemeen, en de jeugdzorg in het bijzonder, kampt met veel problemen. Jongeren die dringend hulp nodig hebben komen op wachtlijsten, de werkdruk is hoog en de sector kampt met een personeelstekort.

Eigenlijk zijn alle betrokken partijen - gemeenten, zorgaanbieders, werknemers, jongeren zelf en het kabinet - het erover eens dat het jeugdzorgstelsel grondig herzien moet worden. Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft plannen hiervoor vorige week naar de Kamer gestuurd.