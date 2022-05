Premier Mark Rutte verwijderde jarenlang elke dag sms'jes van zijn telefoon, omdat hij te weinig ruimte op het apparaat had om de berichten op te slaan. Sms'jes die hij belangrijk genoeg vond om te archiveren, stuurde hij door naar ambtenaren, de rest verwijderde hij zelf, meldt de Volkskrant woensdag.

Doordat de premier steeds zelf zijn sms-berichten verwijderde, valt volgens de Volkskrant niet te achterhalen of dat in lijn met de Archiefwet gebeurde. Volgens die wet moet de overheid belangrijke informatie behouden en toegankelijk maken. Op die manier kan de overheid verantwoording afleggen. Ook kan de informatie van nut zijn bij onderzoeken.

De krant had in 2020 via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om inzage van Ruttes sms'jes over het coronabeleid gevraagd. Vervolgens kreeg de krant alleen berichten in te zien die Rutte aan zijn eigen ambtenaren had verstuurd. Daarbij zouden de sms'jes niet uit de telefoon van de premier zelf zijn gekomen, maar alleen uit telefoons van de ambtenaren.

De werkwijze van de premier kwam dinsdag aan het licht tijdens een rechtszaak die de Volkskrant had aangespannen. Volgens de landsadvocaat deed Rutte tijdens en voor de coronapandemie aan "realtime archivering". Pas afgelopen donderdag ontving de premier een nieuwe telefoon, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.