Oud-politicus Mohamed Rabbae is op 81-jarige leeftijd overleden, meldt het Landelijk Beraad Marokkanen dinsdag. Hij was in 1994 samen met Ina Brouwer lijsttrekker van GroenLinks. Hij zat van 1994 tot 2002 in de Tweede Kamer voor de partij.

Bij de verkiezingen in 2002 kreeg Rabbae een lagere plaats op de kandidatenlijst toebedeeld dan hij wilde. Op het partijcongres kreeg hij ook geen hogere plek. Eind 2010 zegde hij uiteindelijk het lidmaatschap van GroenLinks op om een vrijer standpunt in te kunnen nemen in het publieke debat.

Na zijn Kamerlidmaatschap werd Rabbae wethouder in Leiden. Na twee jaar trad hij af omdat er grote problemen in de sociale werkvoorziening bleken te zijn. Die waren ontstaan toen hij met ziekteverlof was. Later werd hij voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM).

Rabbae zette zich in voor de migrantengemeenschap. Als voorman van het LBM keerde hij zich fel tegen de politiek van PVV'er Geert Wilders. De organisatie deed aangifte tegen Wilders na diens "minder Marokkanen"-uitspraak in 2014. Wilders werd daarna schuldig bevonden aan groepsbelediging.

"Met het overlijden van Mohamed Rabbae verliest Nederland een icoon. Hij was een activist, politicus, leider. Een onvermoeibaar strijder tegen racisme en voor gelijkwaardigheid", aldus GroenLinks-leiders Jesse Klaver. "Het is aan ons allemaal om zijn strijd voor rechtvaardigheid voort te zetten."