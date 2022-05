D66 houdt zondag een ledenbijeenkomst over grensoverschrijdend gedrag. Het zal uiteraard gaan over de MeToo-zaak van een voormalig partijstrateeg, maar vooral over de manier waarop de partij met zoiets omgaat. Wat is er allemaal aan de hand?

Eerst de MeToo-zaak: die kwam eind 2020 aan het rollen. Een vrouw plaatste toen een verhaal op internet waarin ze een belangrijk lid van D66 beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag.

De man, partijstrateeg Frans van Drimmelen, zou vrouwen binnen de partij intimideren en manipuleren. Dat zou niet alleen de schrijfster van het bericht zijn overkomen, maar ook een andere D66-medewerker.

Volgens de klokkenluider hielp Van Drimmelen vrouwen binnen de partij aan een betere plek in ruil voor seks of een relatie.

Wie is Frans van Drimmelen? Van Drimmelen was vanaf 2014 voorzitter van de landelijke talentencommissie van D66.

Zo had hij een flinke stem in wie belangrijke posities binnen de partij kregen.

Daarvoor was hij penningmeester van het landelijk bestuur, en van 1999 tot 2003 landelijk campagneleider.

Sinds 2018 heeft Van Drimmelen geen officiële functie meer in de partij.

D66 stelde vrij snel een onderzoek in naar de klacht. Twee maanden later, in februari 2021, verscheen een rapport waaruit bleek dat er geen aanwijzingen waren voor grensoverschrijdend gedrag van Van Drimmelen.

Tot dusver weinig aan de hand, zou je denken. Maar:

De Volkskrant onthulde vorige maand dat het onderzoek na het publiceren van dat rapport nog niet klaar was. Uit nieuwe informatie, die pas na de publicatie van dat rapport naar voren kwam, zou zijn gebleken dat de vrouw toch gelijk had. Deze informatie werd echter niet naar buiten gebracht door D66.

Verder zouden volgens een aantal belangrijke leden van D66 negentien andere klachten over grensoverschrijdend gedrag niet goed zijn onderzocht. Maar volgens het onderzoeksbureau BING werden de klachten mede niet onderzocht omdat de klagers dat zelf niet wilden.

Een week na de Volkskrant-onthulling gaf D66 toe grote fouten te hebben gemaakt in het onderzoek naar Van Drimmelens gedrag. Maar een nieuw onderzoek vond de partij niet nodig. Partijleider Sigrid Kaag gaf toe dat zij al een jaar op de hoogte was van de zaak, maar nauwelijks actie had ondernomen.

In de chaotische persconferentie waarin D66 de fouten toegaf, leek Kaag zich te verschuilen achter formaliteiten. "Ik heb een fout gemaakt door niet door te pakken. Maar ik had geen formele rol", bleef ze steeds herhalen op vragen waarom ze niet in actie kwam toen de vrouw haar persoonlijk om hulp vroeg. Zoiets is namelijk officieel een zaak voor het partijbestuur, niet voor de partijleider.

Wel noemde ze het "verschrikkelijk" dat mensen zich onveilig hebben gevoeld, en zei ze dat ze zelf "even had moeten bellen" naar de vrouw in kwestie. "Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben."

Van Drimmelen heeft zijn wangedrag trouwens heel lang ontkend. Pas eind april, na de publicaties van de Volkskrant, zegde hij zijn D66-lidmaatschap op.

De kwestie is in de eerste plaats uiteraard heel erg pijnlijk voor de vrouw die maandenlang door de partijtop en Kaag is genegeerd, en alle mogelijke andere slachtoffers. Maar ook voor Kaag zelf. Kaag maakte altijd een belangrijk punt van vrouwenrechten en beloofde voor de verkiezingen van vorig jaar "nieuw leiderschap" met een open en transparante bestuursstijl. Informatie over grensoverschrijdend gedrag onder de pet houden, is dat natuurlijk allesbehalve.

In een petitie riepen zeker zevenhonderd D66-leden op tot een bijeenkomst waarin de D66-top verantwoording aflegt over de zaak en de verzwegen informatie. Die bijeenkomst is vandaag. Eerst zijn er ledengesprekken in kleine groepen achter gesloten deuren. Om 15.30 uur start het plenaire deel. Daarin houden Kaag en partijvoorzitter Victor Everhardt toespraken.

Op de bijeenkomst zal worden gesproken over "wat beter moet in de toekomst". Kaag zal daarin ongetwijfeld kritisch worden ondervraagd door haar partijleden, maar er klinkt geen luide roep om haar vertrek. Niet in het openbaar althans.

"Mijn doel is niet: er moeten koppen rollen", zegt Daphnie Ploegstra, een van de initiatiefnemers van de petitie, in het Parool. "Ik denk niet dat het is opgelost met het opstappen van Kaag of Everhardt. Openheid is het belangrijkste, herstel van vertrouwen."

En de zaak rond een D66-Europarlementariër dan? Ook een andere D66'er ligt onder vuur: Samira Rafaela. Zij is een van de twee Europarlementariërs van D66.

Drie oud-medewerkers stapten naar de integriteitscommissie van D66 met klachten over machtsmisbruik en pestgedrag van Rafaela.

De commissie verklaarde de klachten gegrond, ontdekte NRC in vertrouwelijke stukken.

Dat leidde tot zulke ruzie tussen haar mede-D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, dat de twee niet meer samenwerken..

Het partijbestuur heeft nog niks over deze zaak gezegd. De kans is groot dat het zondag wel aan bod komt.