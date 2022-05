Sanctiecoördinator Stef Blok heeft vrijdag zijn eindrapport gepubliceerd over de naleving van de sancties tegen Rusland. Hij concludeert dat er minder misging bij de uitvoering van de strafmaatregelen dan eerder werd gevreesd. Wel komt hij met achttien aanbevelingen om het beleid te verbeteren. Het kabinet heeft al laten weten die aanbevelingen over te nemen.

In zijn eindrapport schrijft Blok "dat er bij de bevriezing van tegoeden - op basis van de huidige informatie - geen aanwijzing is dat er iets gemist is". Hij werd aangesteld omdat de Tweede Kamer ontevreden was over de uitvoering van de sancties door het kabinet.

Ook concludeert hij onder meer dat er voor iets meer dan 425 miljoen euro aan financiële transacties is tegengehouden in het kader van de sancties tegen Rusland. Verder stelt hij dat het vastgoedbezit van Russen in ons land "verwaarloosbaar" is.

Er bevinden zich volgens hem ook geen grote geldbedragen in Nederland. "We hebben bevroren wat kon worden bevroren." Dat bevroren bedrag is ook niet veel meer gegroeid en ligt op ruim 600 miljoen euro, zei hij.

Russen hebben vooral holdings in Nederland. Daarbij gaat het om een hoofdkantoor met misschien een bankrekening en een kantoor. "Of er echte activiteiten zijn, is zeer de vraag", aldus Blok.

Het vermogen zit bij werkmaatschappijen in andere landen waar de holding actief is. Op papier kan het hoofdkantoor veel geld bezitten, maar het geld van de omzet, vastgoed en andere zaken bevindt zich in andere landen. Daar kan niets van bevroren worden. Geld stallen de holdings in belastingparadijzen zoals Jersey.

Verbetering nodig bij toezicht en handhaving

Volgens Blok moet er wel wel wat verbeterd worden als het gaat om toezicht en handhaving van sancties. Hij pleit voor een permanente sanctiecoördinator bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verder moet de meldplicht van notariaat, advocatuur en accountancy worden versterkt. Ook moet het makkelijker worden om gegevens uit te wisselen.

Blok stopt nu als sanctiecoördinator. Hij vertrekt naar de Europese Rekenkamer.