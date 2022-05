Premier Mark Rutte zal zich donderdag verdedigen tegenover een kritische Kamer over de uit huis geplaatste kinderen wier ouders slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Een ruime meerderheid van de Kamer steunde al een verzoek daartoe van Kamerlid Pieter Omtzigt.

Namens het kabinet zullen verder minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en de staatssecretarissen Aukje de Vries (Toeslagen) en Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) het woord voeren over dit gevoelige onderwerp.

Vrijwel de voltallige oppositie zei dinsdag ook te verlangen dat Rutte erbij is, aangezien zijn vorige kabinet is gevallen over het toeslagenschandaal en de compensatie van gedupeerden keer op keer vertraging oploopt.

Rutte spreekt donderdag het Oekraïense parlement toe via een beeldverbinding, op verzoek van president Volodimir Zelenski. Die plannen zegt Omtzigt met zijn verzoek niet te willen doorkruisen. Hij oppert om desnoods het debat daar een uurtje voor te schorsen. Anderen sluiten zich daarbij aan ."Wij hebben de hele dag", aldus SP-leider Lilian Marijnissen.

Rutte beloofde snel te handelen, maar er gebeurde niets

Tussen 2015 en 2020 werden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zeker 1115 kinderen van slachtoffers uit de toeslagenaffaire ondergebracht bij een pleeggezin of in een instelling. De Belastingdienst merkte hun ouders ten onrechte aan als fraudeur en bracht ze met terugvorderingen en boetes in financiële problemen. Veel ouders raakten ook psychisch in de knel.

Premier Mark Rutte noemde het half oktober "zeer ernstig" en zei dat de onterechte uithuisplaatsingen van de kinderen "zeer ernstig moet worden bekeken". Hij beloofde de Kamer "snel te laten weten hoe we ermee verdergaan" en beklemtoonde het hele dossier van de kindertoeslagenaffaire "verschrikkelijk" te vinden.

Kamerlid Pieter Omtzigt constateerde in maart op basis van een brief van het kabinet dat er na zes maanden nog geen enkel kind is teruggegeven aan de ouders.