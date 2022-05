Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is dinsdag in Oekraïne voor een onaangekondigd bezoek. Hij spreekt daar met onder anderen zijn ambtgenoot Dmytro Kuleba en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De minister begon zijn bezoek vanochtend in Irpin, een voorstad van Kyiv, schrijft hij op Twitter. Daar zag hij "de dramatische impact die de oorlog heeft op het leven van de mannen, vrouwen en kinderen die hier wonen". "Dit kan niet onbestraft blijven", aldus Hoekstra.

Samen met premier Mark Rutte bracht Hoekstra op 2 februari ook al een bezoek aan Oekraïne. Dat was nog voor de Russische invasie van dat land. Zij spraken toen ook met Zelensky en Kuleba.

Verder heropent Hoekstra deze dinsdag de Nederlandse ambassade in Kyiv. Het Nederlandse ambassadepersoneel is eind april teruggekeerd. De veiligheidssituatie liet dat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken weer toe. Enkele weken daarvoor was het personeel al teruggekeerd naar de West-Oekraïense stad Lviv. Daar was de ambassade kort voor de Russische invasie van Oekraïne tijdelijk naar uitgeweken.