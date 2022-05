Yoon Suk-yeol is dinsdag in Seoel beëdigd als nieuwe president van Zuid-Korea. De conservatieve Yoon won in maart de presidentsverkiezingen van de kandidaat van de regeringspartij, Lee Jae-myung.

Onder anderen de Chinese vicepresident Wang Qishan en de voormalig premier van Japan Yukio Hatoyama waren bij de inauguratie aanwezig. Doug Emhoff, de man van vicepresident Kamala Harris, reisde namens de Verenigde Staten naar Seoel af.

Yoon heeft beloofd zich veel harder op te stellen tegen Noord-Korea dan zijn voorganger Moon Jae-in. Het buurland heeft dit jaar al vijftien rakettesten uitgevoerd, die worden gezien als provocatie van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Recentelijk waarschuwde hij dat hij met zijn kernarsenaal preventieve aanvallen zou kunnen uitvoeren tegen vijandige machten.

Volgens de Verenigde Staten treft Noord-Korea ook voorbereidingen om een nucleaire test uit te voeren. De laatste kernproef van Noord-Korea was in 2017.

De Amerikaanse president Joe Biden brengt later deze maand een bezoek aan Zuid-Korea. Op 21 mei heeft hij een ontmoeting met zijn nieuwe ambtsgenoot.