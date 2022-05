Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt noemt zijn relatie met ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en premier Mark Rutte "moeilijk". Sinds het toeslagenschandaal zijn er geen gesprekken meer gevoerd om de band tussen de politici te herstellen, zegt Omtzigt zondag in het interviewprogramma College Tour met Twan Huys.

Na de onthullingen van het toeslagenschandaal kwam Omtzigt in februari 2021 thuis te zitten met een burn-out. Er werd die periode in de politiek veel over hem gesproken. Zo lekten onder meer de aantekeningen met 'functie elders', die Ollongren bij zich droeg na verkennende gesprekken tijdens de formatie.

Omtzigt vertelde dat hij bewust afstand had genomen van de politiek en dat het soms vervelend voor hem was dat hij wel onderwerp van gesprek was. "Er is veel gebeurd en Rutte heeft zich niet onmiddellijk teruggetrokken. Dat vind ik kwalijk", vertelt Omtzigt.

Rutte beloofde een gesprek om de band tussen hen te herstellen, maar dat is er nooit gekomen. "In de eerste week was er wat mij betreft tijd om te praten over alles wat er is gebeurd. Nu is het te laat", zegt Omtzigt. Rutte vertelde in een vooraf opgenomen filmpje van het tv-programma dat hij langskomt in Enschede (waar Omtzigt woont, red.), als Omtzigt aangeeft dat op prijs te stellen.

Omtzigt zegt wel mee te doen aan debatten, maar wil normale gesprekken met Ollongren en Rutte liever vermijden. "Er is toch een gebrek aan vertrouwen", zegt hij.

Inmiddels is Omtzigt hersteld van zijn burn-out, maar hij doet het nog rustig aan. Zo zegt hij dat hij pas een besluit zal nemen over het oprichten van een eigen partij of het doorgaan in de politiek, als hij daar "klaar voor is".