Simon Fortuyn bij de definitieve begraafplaats van zijn broer. Pim Fortuyn is in juli 2002 in het Noord-Italiaanse plaatsje Provesano begraven, waar hij ook een vakantiehuisje had. Foto: ANP