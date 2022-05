De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de afgelopen jaren in het geheim gerapporteerd over "polariserende" politieke partijen. In vertrouwelijke berichten worden met name DENK en de PVV genoemd als partijen die bijdragen aan polarisatie en radicalisering, meldt NRC dinsdag.

De NCTV noemde DENK in vertrouwelijke berichten aan gemeenten, politie, ministeries en buitenlandse inlichtingendiensten een spreekbuis voor moslimfundamentalisten, schrijft de krant op basis van 159 interne berichten die zijn vrijgegeven na een Wob-verzoek. Daaruit blijkt ook dat de PVV volgens de NCTV bijdraagt aan radicalisering.

Dit soort analyses werden door de terrorismecoördinator gebundeld in weekberichten. Die werden verstuurd naar overheidsorganisaties om ze op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom extremisme.

In minstens zes van die weekberichten wordt DENK genoemd. Zo waarschuwde de NCTV in 2017 dat de partij het idee aanwakkert dat moslims anders worden behandeld dan niet-moslims. "Dit kan wantrouwen jegens de overheid aanwakkeren en voedt mogelijk antidemocratische tendensen", schrijft de NCTV volgens NRC.

Ook worden incidenten op Facebook genoemd waarbij critici van het beleid van DENK worden weggezet als "vijand", "zionist" of "nazi". Daarnaast wordt in enkele berichten gesteld dat vooraanstaande moslimfundamentalisten een stemadvies voor DENK hebben uitgebracht. Zo fungeert de partij volgens de NCTV "als politiek podium voor het politieke salafisme in de Tweede Kamer".

PVV neemt minder afstand van rechts-extremisme

Naast DENK zijn er in de weekberichten uitgebreide analyses over de PVV. Volgens de NCTV neemt de partij steeds minder afstand van rechts-extremisme. Waar extremisten eerder van PVV-bijeenkomsten werden geweerd, waren ze in 2018 tijdens manifestatie in Rotterdam wel aanwezig. Dit kan volgens de NCTV door extremisten worden gezien als "bevestiging van hun gelijk dat steeds meer van hun ideeën blijkbaar door een gevestigde partij als de PVV zijn overgenomen".

PVV-voorman Geert Wilders zou daarnaast polariserende uitspraken doen. Met hashtags als #KomInVerzet op Twitter - die door extreemrechtse organisaties worden overgenomen - maakt hij het onderscheid tussen de PVV en extreemrechts steeds kleiner.

Ook noemde de terrorismecoördinator in 2017 een campagne van Wilders waarin hij Nederlanders tegenover buitenlanders plaatst. Hiermee zou hij "bijdragen aan een voedingsbodem voor radicalisering".

Kamerleden zouden geen onderdeel zijn van analyses NCTV

Naast DENK en de PVV worden nog enkele andere partijen genoemd. Zo wordt er aandacht besteed aan Artikel1 (nu BIJ1) en FVD-voorman Thierry Baudet. Die analyses zijn echter een aanzienlijk minder uitgebreid dan die van DENK en de PVV.

Voormalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei vorig jaar nog tegen de Tweede Kamer dat Kamerleden geen onderdeel waren van de analyses. De NCTV zou uitsluitend hun activiteit op sociale media volgen om dreiging aan het adres van politici in te schatten.

Nu blijkt dat de NCTV die informatie ook heeft gebruikt voor analyses over politici. Volgens de coördinator is de Kamer echter niet verkeer geïnformeerd, omdat het "onvermijdelijk is gebleken dat openbare uitingen van relevante spelers in beeld komen".

Handelswijze NCTV ligt uiterst gevoelig

Niettemin ligt de handelswijze van de NCTV uiterst gevoelig. De coördinator is namelijk onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarom gaan periodieke dreigingsanalyses van de NCTV doorgaans nooit in op politieke partijen.

DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan noemt de vrijgegeven berichten "tendentieus en framend", meldt NRC. De PVV zegt tegen de krant de berichten "te bekijken en te bestuderen".