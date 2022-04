Consultancybureau Deloitte wil de privémails van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) inzien voor het onderzoek naar de mondkapjesdeal van 100 miljoen euro tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het bedrijf van Sywert van Lienden. De Jonge gebruikte als minister van VWS tegen de regels in zijn persoonlijke e-mail.

"Wij verzoeken u te regelen ook van die communicatie de mogelijk relevante (zakelijke) data voor het onderzoek te verstrekken", schrijft Deloitte in een brief aan Marcelis Boereboom, de hoogste ambtenaar op VWS. "Indien dit niet mogelijk is, zouden wij graag van u vernemen waarom deze data niet beschikbaar zijn voor het onderzoek."

De Jonge kwam in opspraak toen bekend werd dat hij tijdens de coronacrisis als minister van VWS in het vorige kabinet af en toe zijn privémail gebruikte. Dat is niet verboden, maar wordt vanwege veiligheidsredenen wel streng afgeraden.

Het had daarnaast tot gevolg dat de mailtjes van De Jonge mogelijk niet opgevraagd kunnen worden via een WOB-verzoek. Dat leidde begin deze maand tot veel kritiek van een deel van de Kamer tijdens het debat over de mondkapjesaffaire.

Volgens De Jonge zijn de mailtjes wel gewoon op te vragen. Hij stuurde sommige berichten slechts door naar een privéadres omdat hij zat "te rommelen met wachtwoorden die gewoon te vaak ververst moeten worden, waardoor je niet meer weet welk wachtwoord je had opgegeven". Om de stukken toch in te kunnen zien, stuurde hij sommige berichten door naar zijn privémail.

Toch schrijft Boereboom in een dinsdag verstuurd antwoord aan Deloitte dat de privémails van ministers niet zomaar worden vrijgegeven. Alleen als er "privémail is gebruikt voor zakelijke correspondentie die relevant is voor het onderzoek", wil VWS hieraan meewerken. Daarvoor moet Deloitte wel eerst een nieuw, onderbouwd verzoek indienen.

Geruzie tussen VWS en Deloitte over onderzoek

De communicatie tussen VWS en Deloitte verloopt sowieso nogal koeltjes, is op te maken uit de briefwisseling. Het onderzoek is al meerdere keren vertraagd, tot grote ergernis van de oppositie. De partijen willen meer duidelijkheid over de mondkapjesdeal.

Deloitte schrijft veel te lang op documenten vanuit het betrokken ministerie te moeten wachten. 15 maart had alles binnen moeten zijn, maar de praktijk blijkt weerbarstiger, schrijft het onderzoeksbureau. "Van een vooruitzicht dat wij binnen een termijn van twee weken alle gevraagde data ontvangen, is geen sprake."

VWS zegt in een reactie dat Deloitte zich niet hield aan de gemaakte (privacy)afspraken bij het opvragen van de documenten. Het kostte het ministerie "veel extra menskracht, tijd en middelen" om de gegevens op een juiste manier te overhandigen.

Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, noemt de brief van Deloitte "formeel van aard", maar verzekert de Kamer dat een persoonlijk gesprek tussen de onderzoekers en het ministerie "constructief" was.

Al met al is het uiterst onzeker of het eerste onderdeel van het onderzoek, dat alleen over de overeenkomst met Van Lienden gaat, nog voor de zomervakantie is afgerond.