De beide covoorzitters van de politieke partij Volt stappen op. De kwestie rond Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan heeft de partij mede duidelijk gemaakt dat ze moet professionaliseren, zei secretaris Rob Keijsers zondag.

De pro-Europese partij heeft twee covoorzitters. Sacha Muller trad eind maart al tijdelijk terug vanwege een burn-out. Peter-Paul de Leeuw gaat weg omdat hij meer aandacht aan zijn eigen bedrijf wil geven.

Volt wil nu een betaalde partijvoorzitter. Die kan de partij zichtbaarder en gedurfder maken, aldus De Leeuw. Het voorzitterschap wordt nu tijdelijk vervuld door algemeen bestuurslid Emmy Mol.

De jonge partij, die hard is gegroeid, kende moeilijke maanden. Kamerlid Gündogan werd uit de partij gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Over die zaak houdt de partij zondag een extra congres in Den Bosch.

Volt-leider Dassen spreekt zich uit na "ontzettend pijnlijke weken"

Fractieleider Laurens Dassen sprak zondag de partijleden toe en noemde de afgelopen periode "ontzettend pijnlijke weken" voor de jonge partij. Hij vond de hele affaire "supermoeilijk" en gaf toe dat het niet allemaal goed is verlopen. Hij sprak van een partij met "groeipijnen".

Volt heeft hulp gevraagd van Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, zei Dassen. Hamer moet "ons helpen hoe het beter kan". Maar één ding maakte Dassen de leden duidelijk: ook als de rechter Gündogan in hoger beroep in het gelijk stelt, is er voor haar geen plaats meer bij Volt. Hij kreeg daarop een luid applaus van de aanwezige leden.

Gündogan werd medio februari na meldingen van grensoverschrijdend gedrag geschorst. Toen waren er met haar al gesprekken, coaching en mediation geweest, aldus het bestuur. Gündogan stapte na de schorsing naar de rechter, die haar gelijk gaf. Maar de zaak liep uit de klauwen en Volt zette haar uiteindelijk uit de partij. Het bestuur erkent dat het allemaal "heel veel beter" had gekund, maar blijft achter het besluit staan.

Leden kritisch op bestuur tijdens congres

De leden uitten zich kritisch naar het bestuur. Vragenstellers zeiden zelfreflectie bij het bestuur te missen. De communicatie richting Gündogan kwam "nodeloos hard" over. Daarnaast kwam de schorsing als een "donderslag bij heldere hemel", aldus een lid.

"Er lag geen handboek crisiscommunicatie klaar", erkende secretaris Keijsers. De partij wil van de affaire leren, zegt hij. Er komen vertrouwenspersonen en een adviesraad, en de partij wordt geprofessionaliseerd.