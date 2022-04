Zeker drie van de vrouwen die Gijs van Dijk hebben beschuldigd van ongewenst gedrag, werken niet langer mee in het onderzoek naar het voormalige PvdA-Kamerlid. De reden hiervoor is de benoeming van Attje Kuiken tot fractievoorzitter van de partij, meldt het AD vrijdag.

Kuiken zou nog altijd intensief contact onderhouden met Van Dijk, die op verzoek van toenmalig partijleider Lilianne Ploumen opstapte nadat de meldingen van ongewenst gedrag waren binnengekomen. De melders zeggen bang te zijn voor beïnvloeding van Kuiken in het onderzoek, schrijft het AD.

De nieuwe partijleider van de PvdA zou nog regelmatig bij Van Dijk over de vloer komen. "Wij vertrouwen het niet meer", zegt een van de melders tegen de krant. Een andere melder spreekt van "een innige vriendschap" tussen Kuiken en Van Dijk. "Ik zie daar belangenverstrengeling in. Daarom heb ik geen zin meer om nog mee te doen aan dit onderzoek."

De melders hebben vrijdagmiddag aan het onderzoeksbureau Bezemer & Schubad laten weten niet meer mee te werken aan het onderzoek naar Van Dijk.

Van Dijk kan terugkeren in Kamer nu Ploumen is opgestapt

Van Dijk stapte in februari van dit jaar op nadat er vier meldingen van ongewenst gedrag waren binnengekomen. Twee melders waren ook lid van de PvdA. Het onderzoek van Bezemer & Schubad moet uitwijzen of Van Dijk in strijd met de gedragscode van de PvdA-fractie heeft gehandeld.

Nu Ploumen is opgestapt, kan Van Dijk terugkeren in de Tweede Kamer als hij wil. Volgens de Kieswet heeft hij als eerste recht om de vrijgekomen zetel in te nemen. Het is nog niet duidelijk of hij hier gebruik van gaat maken, schrijft het AD. Kuiken heeft wel gezegd dat hij bij terugkomst niet meer namens de PvdA het woord zou mogen voeren.